Başkan Mustafa Demir: "Samsun, sanatta adından söz ettirmeli"

"Annem benim her şeyim"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 'Şehir Buluşmaları'na devam ediyor. Ses ve sahne sanatları eğitmenleri ile bir araya gelen Büyükşehir Başkanı Mustafa Demir, "Sanat, bir şehrin gelişmişliğini gösteren önemli kriterdir. Sanatta da adından söz ettiren bir Samsun hedefliyoruz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Şehir Buluşmaları' adı altında düzenlenen programda ses ve sahne sanatları eğitmenleriyle bir araya gelen Başkan Demir, sanat ve sanatçıların önemine dikkat çekti. Büyükşehir Belediyesi 3’üncü Şehir Buluşmaları toplantısı, Bayraktepe Tabiat Parkı tesisinde yapıldı. Toplantıya Samsun’da görev yapan ses ve sahne sanatları eğitmenleri ile organizasyon firmaları katıldı. Sanatçıların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Demir, "Samsun'un sanatta da adından söz ettiren bir şehir olması en büyük arzumuz" diye konuştu.



"Sorumluluğumuzun farkındayız"

Samsun'u geleceğe taşımak için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Başkan Demir, "Şehrimiz her alanda gelişiyor. Ekibimizle birlikte hafta sonu dahi tam mesai yapıyoruz. 1 milyon 350 bin insanımızı eşit şekilde hizmete kavuşturmak için çalışıyoruz. Samsunumuzu, çocuklarımız ve gençlerimizin geleceği adına çok güzel hizmetleri gerçekleştirme gayretindeyiz. Bu sorumlulukla çalışıyoruz. Ancak bir şehir sadece yol ve binadan ibaret değildir. Sanat da, bir şehrin, bir milletin en önemli gelişmişlik kriterlerindendir. Sanatı olmayan hiçbir milletin var olma şansı yoktur. Sanat bir kültürdür. Bu bakımdan sorumluluk omuzlarınızda çok büyük. Sizlerin yapacağı faaliyetlerde belediye olarak elimizden geldiği ölçüde yanınızdayız" diye konuştu.



"Herkes eş değer hizmete layık"

Samsun'un gelişmesi adına her alanda, herkese görev düştüğüne işaret eden Başkan Demir, “Biz şehrimiz için çalışırken bu şehrin insanı da elinden geleni yapacak ve hep birlikte gelecek nesillerimize çok daha iyi bir şehir bırakacağız. Özellikle sanat alanında sizlerin yapacağı çalışmalar şehrimizi bu alanda da daha ileri taşıyacaktır. Sizler şehrimizde sanatın gelişmesi adına önemli rol üstleniyorsunuz. Bu bakımdan biz sanat ve sanatçılarımızı çok önemsiyoruz. Ayrıca şehrimizde Güzel Sanatlar Fakültemizin olması önemli bir avantaj. Bu fakültemizde değişik bölümlerin olması sanat, kültür ve mimaride çok ciddi katkı sağlıyor. Gençlerimizin sanatta, kültürde, çevrede, doğada ve birçok alanda ilgilenmesi gerekmektedir. Bunun da en iyi yolu sanattır. Samsun'un sanatta da adından söz ettiren bir şehir olması en büyük arzumuz. Sanatçılarımıza kapımız her zaman açık” ifadelerini kullandı.

