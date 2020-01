Ertuğrul Sağlam: "Sezonu kayıpsız tamamlarsak şampiyonluğa ulaşırız" Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam: "En az hata yapanın hedefe ulaşacağı bir lig oynayacağız"

"Annem benim her şeyim"

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, ligin ikinci yarısı öncesi yaptığı değerlendirmede, "Geldiğimizde liderle 6 puan fark vardı. Bu fark ciddi bir dezavantaj olarak görülüyordu. Şimdi şöyle bir durum ortaya çıktı. Sezonu kayıpsız tamamlarsak şampiyonluğa ulaşırız. En az hata yapanın hedefe ulaşacağı bir lig oynayacağız” dedi.

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında hem kamp dönemini hem de ligin ikinci yarısını değerlendirdi. Devre arası kamp dönemini değerlendirerek söze başlayan Sağlam, “Başından sonuna kadar verimli çok keyifli güzel bir kamp dönemi geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Beklentimin üzerinde bir uyum süreci yaşadılar ve performanslarıyla bizi mutlu ettiler” şeklinde konuştu. Ara transferle ilgili çalışmalarında devam ettiğini ve çok seçici davrandıklarını belirten Ertuğrul Sağlam, gelecek haftayı işaret ederek 2 veya 3 futbolcuyu kadroya katmayı hedeflediklerini belirtti.

12 Ocak Pazar günü yapılacak Gümüşhanespor karşılaşmasına değinen Sağlam, “Kazanmak tabii ki bizim için önemli ama sadece kazanmanın yeterli olmayacağı bir maç oynayacağız. Otaya koyacağımız mücadele anlayış, futbol kalitesi ve alacağımız skor bundan sonraki haftaları da çok olumlu bir şekilde destekleyecek bir maç oynayacağız. O yüzden bu maç bizim için önemli. Yalçın’ın bir sakatlığı var. O bizimle olamayacak. Bunun dışında kadro içerisine herhangi bir eksiğimiz yok. İnşallah maça kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadan istediğimiz kurgu ve maç kadrosu ile hazırlanabileceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

Pazar günkü maç için taraftarlara seslenen Sağlam, “Pazar günü o statta şampiyonluğu sonuna kadar isteyen bir görüntüyü taraftarımızla ortaya koymamız gerekiyor. Taraftarımızı biz orada takımımızın yanında başlangıçtan bitiş düdüğüne kadar takımına destek veren, katkı sunan bir görüntü içinde görmek istiyoruz” sözleriyle çağrı yaptı.



"Biz kayıpsız sezonu tamamlarsak şampiyonluğa ulaşacağız"

Ligdeki liderlik mücadelesine ilişkin takımı devralmasından itibaren daha olumlu bir duruma gelindiğini belirten Teknik Direktör Sağlam, “Geldiğimizde liderle 6 puan fark vardı. Bu fark ciddi bir dezavantaj olarak görülüyordu. Şimdi şöyle bir durum ortaya çıktı. Biz kayıpsız sezonu tamamlarsak şampiyonluğa ulaşacağız. En az hata yapanın hedefe ulaşacağı bir lig oynayacağız. Herkes kaybetmeyip Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile biz maça çıktığımızda o gün artık maçı kazandığımızda rakibimizin önüne geçebileceğimiz bir ortam var. Bu bizim için ilk geldiğimiz güne nazaran daha olumlu bir pozisyon. Bu sebepten dolayı rakibimizin üzerinde de büyük bir baskı var. Biz inşallah bir an önce öne geçip öndeki pozisyonumuzu da koruyarak sezonu tamamlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.



"Samsunspor’un hedefleri doğrultusunda güzel bir altyapı tesisine kavuşma zorunluluğu var"

Ertuğrul Sağlam, şampiyonluğun yanı sıra bir diğer amacının altyapıdan A Takım'a oyuncular kazandırmak olduğunu belirtti. Bu yolda yapılan altyapı tesisi çalışması ile ilgili ise Sağlam, “İlgililerle bu konuyu görüştük. İnşallah o projenin de bir an önce prosedürlerinin bitip artık inşaatın başlanması ve Samsunspor’un kendi hedefleri doğrultusunda çok güzel bir altyapı tesisine kavuşma zorunluluğu var. Biz hep diyoruz 45 tane futbolcuyu A Takım'a kazandıracağız diye ama bunun altyapısını hazırlamadan o futbolcuları yukarıya çıkarmakta biraz hayal gibi gözüküyor” açıklamasında bulundu.



"Dışarıdan getirmeye mecbur kalıyoruz"

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, Türk futbolunda tartışılan yabancı futbolcu sorunu ile ilgili ise şunları söyledi:

“Ülke futbolunda hep yabancı futbolcu fazlalığından bahsediyoruz ama bugün biz altyapıdan o çocuklara yeterli imkanları sağlayabilsek ve yeterli sayıda futbolcuyu kaliteli bir şekilde yetiştirebilsek, hiçbir kulüp yabancı futbolcu almak ister mi? Ama yok işte geliştirmiyoruz yetiştirmiyoruz. Dışarıdan getirmeye mecbur kalıyoruz. O yüzden hem Samsunspor’un hem Türk futbolunun kurtuluşu buradan geçiyor. Yatırım yapıp da orada gerekli hamleleri yapan her takım A Takım'a iyi veya kötü oyuncu çıkarıyor.”

