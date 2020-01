"Annem benim her şeyim"

Atakum Belediyespor ile Büyük Anadolu Hastaneleri arasında sağlık sözleşmesi imzaladı. Sözleşme kapsamında yöneticiler, sporcular ve birinci derece yakınları hastanenin sağlamış olduğu kapsamlı ve ayrıcalıklı imkanlardan yararlanabilecekler.

Büyük Anadolu Hastaneleri, kamu, kurum ve sivil toplum kuruluşları ile gerçekleştirdiği kurumsal sağlık sözleşmesi uygulaması geniş bir katılım ile sürüyor. Spora ve sporcuya da sağlamış olduğu desteklerle adından sıkça söz ettiren Büyük Anadolu Hastaneleri Atakum Belediyespor ile de sağlık sözleşmesi İmzaladı.

Bu kapsamda sadece futbol değil çeşitli branşlarda 2 bine yakın sporcuyla Atakum Belediyespor ile kurumsal sağlık sözleşmesi imzalayan Büyük Anadolu Hastaneleri, sözleşme kapsamında yöneticilere, sporculara ve birinci derece yakınlarına hastanenin sağlamış olduğu kapsamlı ve ayrıcalıklı imkanlardan yararlanabilecekler.



Büyük Anadolu Hastanelerine teşekkür

Sözleşme imza töreninde bir araya gelen Atakum Belediyespor Kulübü Başkanı Tuğrul Öngel ve Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen, yapılan sözleşme üzerinde görüşmelerde bulundular. Verilen destek ötürü Büyük Anadolu Hastaneleri'ne teşekkür eden Atakum Belediyespor Kulübü Başkanı Tuğrul Öngel, "Şehrimizin özel hastanelerinden biri olan Büyük Anadolu Hastanelerinin böyle bir imkanı bize sunmasından ötürü mutluyuz. Sporcularımız kadar onların aileleri de bizim için çok değerli. Ülkemizde ve dünyada sporun gelişmesine paralel olarak daha kaliteli ve çağdaş sağlık hizmeti verecek yapılanmaları sağlamak kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu hizmeti de Büyük Anadolu Hastaneleri'nin en güzel bir şekilde sağlayacağına inancımız tamdır. Çünkü bir spor kulübü olarak sporcularımızın sağlığı bizim için her şeyden önemlidir" dedi.



Yeni nesil hizmet anlayışı

Sporcu sayısı ile adeta sporcu fabrikası olan Atakum Belediyespora hizmet vermenin mutluluğunu yaşayacaklarını belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen ise, "Ülkemize ve ilimize başarılar yaşatan tüm sporcularımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Biz hastane olarak her zaman sporcularımızın ve ailelerinin yanındayız. Nitelikli, kaliteli sağlık hizmeti vermek adına akademik alanda başarıları bulunan doktorlarımız, son teknolojik ekipmanlarımız ve otel konforunda yeni nesil hizmet binamız ile sadece Samsunluların değil, dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimize hizmet vermekteyiz. İlimizde geniş bir yelpazede devam eden sağlık sözleşmesi uygulamamız ile her kesime hitap eden hizmet anlayışımızla kapsamlı ve ayrıcalıklı imkanlardan faydalanabilecekler. Bu anlamda Atakum Belediyespora bizleri tercih ettikleri için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" diyerek sözlerine son verdi.

