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Besi yetiştiriciliği kursiyerlerine sertifika

İHA

Samsun'un Ayvacık ilçesinde düzenlenen 'Besi Yetiştiriciliği Kursu'nu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Besi yetiştiriciliği kursiyerlerine sertifika

Samsun'un Ayvacık ilçesinde düzenlenen 'Besi Yetiştiriciliği Kursu'nu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.
Hayat Boyu Öğrenme Projesi kapsamında Ayvacık Ziraat Odası, Halk Eğitim Merkezi ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü iş birliği ile Ziraat Odası Mühendisi Ömer Faruk Yılmaz tarafından açılan Besi Yetiştiriciliği Kursu’nu başarı ile tamamlayan 32 kursiyer için sertifika töreni düzenlendi. Törene İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayhan Arslanbay, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Barış Padem, İlçe Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı, Muhtarlar Derneği Başkanı Osman Sarıoğlu, mahalle muhtarları, meclis üyeleri ve tarım danışmanları katıldı.
Törende İlçe Tarım ve Orman Müdürü Barış Padem tarafından katılan muhtarlara, ziraat odası delegelerine ve kursiyerlere hayvancılık destekleme kapsamında verilen yüzde 40 hibe düve alım desteği projesi ile ilgili bilgilendirme yapıldı.
Ayvacık Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayhan Arslanbay, ilçe genelinde 3 bin kişiye kurs imkanı sağladıklarını, talep olduğu takdirde her türlü kursu açabileceklerini, muhtarların özellikle bu konuda duyarlı olmalarını söyleyerek kursiyerlere sertifikalarının hayırlı olmasını temennide bulundu.

SAMSUN

09 Ocak 2020 Perşembe

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