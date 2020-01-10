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6 ay sürecek tedavi yarım saatte yapıldı

İHA

Samsun'da damar tıkanıklığı nedeniyle bacağı 2 kat şişen kadın, yarım saatlik bir operasyonla tedavi edilerek sağlığına kavuştu.

6 ay sürecek tedavi yarım saatte yapıldı

Samsun’da damar tıkanıklığı nedeniyle bacağı 2 kat şişen kadın, yarım saatlik bir operasyonla tedavi edilerek sağlığına kavuştu.
VM Medical Park Samsun Hastanesinde damar tıkanıklığı sebebiyle bacağı şişerek iki katı büyüklüğüne ulaşan ve akciğerine pıhtı atma riski olan hastanın normalde 6 ay sürecek tedavisi, uygulanan özel bir yöntemle yarım saatte tamamlandı. Kadın hasta sağlıklı bir şekilde taburcu oldu.
75 yaşındaki alzaymır hastası Yüksel Erdem, 10 gün önce bacağında ağrı şikâyetiyle bir hastaneye gitti. Bacağı şişen ve bacak çapı diğer bacağına kıyasla birkaç kat genişleyen kadın, ilk gittiği hastanede verilen ilaçları bir hafta kullanmasına rağmen sağlığına kavuşamadı. Tedavi edilmezse kötü sonuçlara sebep olabilecek bir hastalık olan damar tıkanıklığını en kısa sürede bir başka rahatsızlığa sebebiyet vermeden tedavi ettirmek isteyen Yüksel Erdem’in ailesi, uzman bir hastane ve doktor arayışına girdi. Alzheimer hastası olması nedeniyle ağrı ve acısını ifade edemeyen kadının bir hafta boyunca tedavi edilemeyen bacağındaki şişliği ve pıhtı sebepli damar tıkanıklığı, VM Medical Park Samsun Hastanesinde Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Atilla Saraç’ın uyguladığı yarım saatlik bir işlemle tedavi edildi.
Uyguladığı tedavi yöntemi hakkında bilgiler aktaran Dr. Öğr. Üyesi Atilla Saraç, “Hastanın sol bacak toplardamarı, ayak bileğinden karın damarına kadar yoğun pıhtı ile tıkalıydı. Bacak çapı diğer bacağına göre şişerek neredeyse birkaç kat büyümüştü. Çok ağrısı vardı. Daha da önemlisi, akciğerine pıhtı atma ihtimali yüksekti. Hastamızı vakit kaybetmeden anjiyo ünitemize aldık. Ardından yarım saatlik bir işlemle, özel kateterlerle ve ilaçlarla bacağındaki pıhtıyı tamamen temizledik. Klasik tedavisi en az 6 ay sürecek bir tedaviydi. Biz 1 2 günlük bir tedavi ile bacağını normal çapına getirmeyi başardık. Normalde 6 aylık bir medikal tedavi ile bu pıhtı eritilmeye çalışılacaktı. Ama bu kadar kaliteli bir sonuç alınamayacaktı. Ultrason eşliğinde özel kateterlerle damarın içerisine girip pıhtı eritici ilaçlar ve kateter yardımı ile pıhtıyı damar içerisinden çekip aldık” dedi.
Hastanın 46 yaşındaki oğlu Önder Erdem ise, “Biz gece annemizi yatağına yatırırken bacağının şiş olduğunu fark ettik. Hemen ertesi sabah bir hastaneye götürdük. Orada ultrason çekildikten sonra damar tıkanıklığı olduğu söylendi. Bize damar açıcı ve kan sulandırıcı iğne verdiler. Sertleşme inmezse tekrar geri gelirsiniz dediler. Sertleşme 1 haftada düzelmedi. Tekrar götürdüğümüzde de aynı tedaviye devam etmemiz söylendi. Benim de içim rahat etmedi. Araştırmam sonucunda VM Medical Park Hastanesinden Atilla hocamızın bu konuda uzman bir doktor olduğunu öğrendim. Annem alzaymır hastası olduğu için ağrısını ve acısını anlatamıyordu. Burada kendisinin yaptığı müdahale sonucunda sağlığına kavuştu. Çok mutluyum” şeklinde konuştu.

SAMSUN

10 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:22
  • GÜNEŞ 07:53
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  • İKİNDİ 15:09
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