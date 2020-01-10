Samsun'da DEAŞ'tan 1 kişi tutuklandı

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Samsun'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu bir kişi mahkemece tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu bir kişiyi gözaltına aldı. Sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

SAMSUN 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:22

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