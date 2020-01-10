Uyuşturucu suçundan 9 yıl 9 hapsi bulunan şahıs tutuklandı

"Ben hep hip hop'tım"

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Samsun'da uyuşturucu suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, "uyuşturucu ticareti" suçundan hakkında 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.N.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen F.N.K., adli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

SAMSUN 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:22

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