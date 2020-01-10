Tabanca hırsızlığına adli kontrol

"Ben hep hip hop'tım"

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Samsun'da girdiği evden bulundurma ruhsatı tabancayı çalıp başkasına satan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Karaperçin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. isimli bir kişinin evine giren hırsız, bulundurma ruhsatlı tabancayı çaldı. Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tabancayı çalıp sattığı iddia edilen D.Ç.'yi (20) yakalayarak gözaltına aldı. D.Ç., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren D.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAMSUN 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:22

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