Huzurevinde Samsunspor morali Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, huzurevi sakinlerinin ellerini öpüp dualarını aldı

Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, teknik heyet ve futbolcular huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Ertuğrul Sağlam, huzurevi sakinlerinin ellerini öpüp dualarını aldı.

Ziyarette Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Müdürü Emrah Baş, kurum hakkında bilgiler verdi. Teknik heyet ve futbolcular da huzurevi sakinlerine çiçek ve atkı hediye ederek bir süre sohbet etti. Ziyaret sonunda Genel Menajer Mustafa Aztopal ve Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ise Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Müdürü Emrah Baş ile 19661976 yılları arasında Samsunspor’da kalecilik yapan ve huzurevinde yaşayan Tekin Üstündüğ’a da Samsunspor forması hediye etti. Tekin Üstündüğ ise Ertuğrul Sağlam’a Samsunspor temalı bir hediye verdi.

Samsunspor’un anlamlı ziyareti huzurevi sakinlerine büyük moral kaynağı oldu.

SAMSUN 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:53

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:31

YATSI 18:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.