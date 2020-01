Başkan Demirtaş: “Eğitime desteğimiz artarak devam edecek” İlkadımlı öğrenciler geleceğe Derebahçe ‘İLKEM’ ile hazırlanıyor

İlkadım Belediyesi tarafından İlkadım İlçe Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen kurslar ile her yaştan öğrenci geleceğe hazırlanıyor.

20192020 eğitim döneminde de büyük ilgi gören Derebahçe İlkadım Eğitim Merkezi (İLKEM)’de gerçekleştirilen üniversiteye hazırlık, liseye hazırlık ve okul takviye kursları ile öğrenciler eşsiz bir ortamda kurs görüyor. Her yıl artan başarı derecesini bu yıl da sürdürmeyi hedefleyen Derebahçe İLKEM kendi branşında başarılı eğitmenleriyle de dikkat çekiyor.



Derebahçe İLKEM’de kesintisiz eğitim

İlkadım Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde devam eden kurslardan her yaştan öğrenci faydalanırken hafta içi ve hafta sonu olarak kurslar aralıksız olarak devam ediyor. Geçen dönem yakalanan başarı ivmesini daha yukarı taşımayı hedefleyen Derebahçe İLKEM, öğrencilerin yanı sıra veliler tarafından da takdir görüyor.



“Gençlerimizin başarısı için çalışıyoruz”

İLKEM olarak azimle çalışmaya devam ettiklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Öğrencilerimizin eğitim eşitliğini sağlayarak onlara eşsiz bir ortamda kurs imkanları sunuyoruz. Birçok branşta özel kurumları aratmayacak kalitede ve güvenilir bir ortamda çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim hayatlarına büyük bir destek sağlıyoruz. Derebahçe İLKEM'de üniversite hazırlık, lise hazırlık ve takviye kurslarımızla İlkadımlı öğrencilerimizin hem okullarında hem de girdikleri sınavlarda başarılı olmalarına büyük katkı sağlıyoruz. Bu çalışmaların en büyük ödülünü de yine öğrencilerimizin yakaladıkları başarılar ile alıyoruz. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitime olan desteğimiz artarak devam edecektir” şeklinde konuştu.

SAMSUN 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:53

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:31

YATSI 18:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.