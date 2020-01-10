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Yüzde 40 hibe destekli düve alım destekleme başvurularında son gün 14 Ocak 2020

İHA

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, damızlık gebe düve, 815 aylık damızlık boş dişi sığır ile manda alımlarına yüzde 40 hibe desteği uygulaması konusundaki başvuruların devam ettiğini ve 14 Ocak 2020 günü son bulacağını belirtti.

Yüzde 40 hibe destekli düve alım destekleme başvurularında son gün 14 Ocak 2020

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, damızlık gebe düve, 815 aylık damızlık boş dişi sığır ile manda alımlarına yüzde 40 hibe desteği uygulaması konusundaki başvuruların devam ettiğini ve 14 Ocak 2020 günü son bulacağını belirtti.
İbrahim Sağlam, yüzde 40 hibe destekli düve alım destekleme başvurularında son günün yaklaştığına dikkat çekti. Müdür Sağlam yaptığı açıklamasında başvuru yapanların desteklerden faydalanabileceklerini ifade ederek, "Bakanlığımızca 2019 yılı için desteklemeye esas gebe düve fiyatı 12 bin 500 TL baş ve 815 aylık boş dişi sığır fiyatı 7 bin 500 TL baş, gebe manda fiyatı 10 bin TL baş ve 815 aylık boş dişi manda fiyatı 6 bin TL baş olarak belirlenmiştir. Bu desteklemelerden, işletme kapasitesini 10 başa tamamlayan işletmeler faydalanacak olup yeni hayvancılık yapmak isteyenler için büyük bir girişim desteği olduğu unutulmamalıdır. Başvuru şartları olarak; herhangi bir işletmenin, kapasitesini 10 başa tamamlayacak şekilde destekleme alacak olması yanında, söz konusu destek kapsamında alınacak düvelerin; etçi ırklar; angus, charolais, limousin, hereford, belgium blue kombine ırklar; simental (fleckvieh), brown swiss, mondbeliard sütçü ırklar; jersey (Karadeniz Bölgesi’ndeki iller), holstein ve manda ırklarından birine dahil olması gerekmektedir. Ayrıca bu düvelerin; düve yetiştirici merkezlerinden, hastalıktan ari işletmelerden, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden (TİGEM), Damızlık Sığır Yetiştirici Birliklerinden, Süt Üretici Birlikleri ile Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) ve iştiraklerinden temin edilmesi ve destekleme kapsamına alınan düvelerin 2 yıl süreyle mücbir sebepler dışında hiçbir şekilde satılmaması gerekmektedir. Düve alım desteğinden ve tabii diğer desteklemelerden faydalanmak isteyen yetiştiricilerimizin mağduriyet yaşamamaları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize 14 Ocak 2020 mesai bitimine kadar müracaat etmeleri önem arz etmektedir" dedi.

SAMSUN

10 Ocak 2020 Cuma

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