Sağlık Bakanı Yardımcısı Birinci: “Son 3 yılda kadınlarımız 2 kilo, erkeklerimiz 1-1,5 kilo arasında ağırlaştı” “Şu an da dünyanın en obez ülkelerinden bir tanesiyiz” “Antibiyotik kullanımında oran yüzde 35’ten 24’e düştü” “Herkesin kendisine en az arabası kadar değer vermesini sağlamamız lazım”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sağlık Bakanı Yardımcısı Birinci: “Son 3 yılda kadınlarımız 2 kilo, erkeklerimiz 1-1,5 kilo arasında ...

İHA

Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, "Herkesin kendisine en az arabası kadar değer vermesini sağlamamız lazım. Son 3 yılda kadınlarımız 2 kilo, erkeklerimiz 11,5 kilo arasında ağırlaştı" dedi.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Birinci: “Son 3 yılda kadınlarımız 2 kilo, erkeklerimiz 1-1,5 kilo arasında ağırlaştı” “Şu an da dünyanın en obez ülkelerinden bir tanesiyiz” “Antibiyotik kullanımında oran yüzde 35’ten 24’e düştü” “Herkesin kendisine en az arabası kadar değer vermesini sağlamamız lazım”

Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, “Herkesin kendisine en az arabası kadar değer vermesini sağlamamız lazım. Son 3 yılda kadınlarımız 2 kilo, erkeklerimiz 11,5 kilo arasında ağırlaştı” dedi.
Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayip Birinci tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesinde “Sağlıkta Bugün ve Gelecek” konulu konferans düzenlendi. 1998 yılında OMÜ Tıp Fakültesinden mezun olan Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, yıllar sonra aynı sıralarda oturduğu öğrencilerle bir araya gelerek deneyimlerini aktardı. Konferansta aynı zamanda öğrencilere sağlığın bugünü ve geleceği hakkında da çok önemli bilgiler verdi.
Mavi Salonda düzenlenen konferans saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Levent Güngör, Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci’nin yıllıklarını paylaştı. Daha sonra Şuayip Birinci’nin konuşmasına geçildi.

“Hedefimiz 2023’e kadar yüzde yüzünün nitelikli hale gelmesi”
Sağlıkta dönüşüm programıyla yaşanan değişimi anlatan Birinci, “Sağlıkta dönüşüm programı başladığında Türkiye’de 107 bin yatak vardı ve bunlarında sadece 7 bini nitelikli düzeydeydi. Türkiye yatak oranında yüzde 78’i nitelikli hale geldi. Hedefimiz 2023’e kadar yüzde yüzünün nitelikli hale gelmesi. Sağlıkta dönüşüm başladığında hekimim en az bulunduğu yer le en fazla bulunduğu yer arasında tam 13 kat fark vardı. Bugün bir o kadar değişti. Ağrı’da 26 bin kişiye 1 hekim düşüyordu bugün 2600 kişiye 1 hekim düşüyor” şeklinde konuştu.

“112 araçlarımız 9 kat arttı”
Türkiye’nin ambulans hizmetlerinde örneğine rastlanmayan bir hizmet verdiğini belirten Birinci, “112 araçlarımız 9 kat arttı. Ambulans helikopterimiz, ambulans uçaklarımız, deniz ambulanslarımız var. Dünya üzerinde bizim kadar herhangi bir ücret almadan hava ambulansını ve ambulans hizmetlerini hiçbir ülke yok. Bizim verdiğimiz hava ve deniz ambulansı hizmeti özellikle nitelikli ambulans araçlarını hiçbir ülke vermiyor” bilgilerini verdi.

“Sağlık bütçesi Türkiye’deki en büyük bütçe haline geldi”
Sağlık bütçesinin ilk kez Türkiye’deki en büyük bütçe haline geldiğini söyleyen Birinci, “Şu an da bu yıl ilk kez sağlık bütçesi Türkiye’deki en büyük bütçe haline geldi. Savunma harcamasının üstüne çıkacak diye dünyada konuşuluyordu ama Türkiye’de bugünden çıktı. 7 8 yıl sonra dünyada bir numaralı harcama haline gelecek” sözlerini kullandı.
Birinci sağlıkta gelinen durumda Türkiye’nin dünyada sağlık harcamasına göre memnuniyeti en yüksek ülke haline geldiğini ve bu konumu kaybetmemek istediklerini belirtti. Evde sağlık hizmetlerine de değinen Birinci, bu noktada bir buçuk milyon hastaya ulaşıldığını açıkladı.

“Aşılama oranlarındaki rakamlarımız oldukça yüksek”
“Aşılama oranlarındaki rakamlarımız oldukça yüksek” diyen Bakan Yarımcısı Şuayip Birinci, şöyle devam etti:
“Dünyada antijen sayısında ikinci sıradayız en çok aşılayan ülke biziz. Aile hekimliği sisteminin en önemli unsurlarından bir tanesi buraya gelen hasta sayısını artırmamız lazım. Yüzde 1 aile hekimliğine başvuruyu artırdığınız zaman 10 milyar civarında tasarruf elde etme şansına sahip oluyorsunuz. Aile hekimi başına nüfusu 3 binlere düşürmeye çalışıyoruz ama nihai hedefimiz 2 bin 500, 2 bin 700 bandında aile hekimi başına nüfusu düşürmek. Bunu yaparken de onların ekonomik ölçeğini koruyarak hareket etmek.”

“Şu anda dünyanın en obez ülkelerinden bir tanesiyiz”
Obezitenin bir problem haline geldiğine değinen Birinci şunları söyledi:
“Şu anda dünyanın en obez ülkelerinden bir tanesiyiz. Diyabette ikinci sıradayız. Eğer bunu kesemezsek gelecekte tedavisi ve yönetmesi zor sağlık problemleri ile karşı karşıya kalacağız. Onun için insanlara sağlıklı kalmayı öğretecek ve insanların kendi sağlığını en az hekim kadar düşünecek bir ortam oluşturmamız lazım. İnsanların kendi sağlığı ile ilgili kaygılarını hekimin kaygısından öne taşımamız gerekiyor. Herkesin kendisine en az arabası kadar değer vermesini sağlamamız lazım.”

Sağlık turizmi
Sağlık turizminin ülkemiz açısından önemine vurgu yapan Şuayip Birinci, “Dünyada baktığınızda bölgesinde marka olmuş hastanelerin büyük hastanelerin en az yarısı dünyada marka olmuş hastaneler. Bizim de şehir hastanesi kapsamında yaptığımız büyük hastanelerimiz var. Bunların bizim sağlık turizmindeki en büyük potansiyelimiz olacağını düşünüyoruz ve ciddi bir talep gelmeye de başladı. İnsanlar gerçekten konfor ve mahremiyet arzusundalar. Bu hastaneler farklı hastaneler ve dışarıdan bizim sağlıkta potansiyelimiz artıran hastaneler” açıklamasında bulundu.

“Antibiyotik kullanımında oran yüzde 35’ten 24’e düştü”
Antibiyotik ilaç kullanımı ile ilgili yapılan çalışmalar önemli bir ilerleme kaydedildiğini söyleyen Birinci, oranın yüzde 35’ten 24’e düşürüldüğünü açıkladı.

E Nabız sistemi
E Nabız siteminden de bahseden Birinci, sözlerini şöyle tamamladı:
“E Nabız sistemini duymuşsunuzdur. Dünyada en fazla standart kullanan ve en geniş sağlık sistemine sahip. 2016 yılında Birleşmiş Milletler çatısı altında dünyanın en iyi sistemi ödülünü almıştır. En büyük amacımız yakında insanlara sanal asistan hizmeti sunmak. Hastalara kendilerinin neler yapması gerektiği hekime ne zaman gitmesi ve nerelere dikkat etmesi gerektiğini anlatacağız. Kalp krizi geçirme ihtimallerini sistem otomatik olarak hesaplıyor ama ileride daha farklı yetenekler hazırlıyoruz. Son 3 yılda kadınlarımız 2 kilo, erkeklerimiz 11,5 kilo arasında ağırlaştı. Ben en önemli şeyin obezite olduğunu düşünüyorum, herkesi bugünden sonra daha fazla egzersize yönelmeye davet ediyorum.”
Yapılan programa AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir ve öğrenciler katıldı.

SAMSUN

10 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:22
  • GÜNEŞ 07:53
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:09
  • AKŞAM 17:31
  • YATSI 18:56
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pazar hırsızlığı zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Pazar hırsızlığı zanlısı tutuklandı
10 Ocak'ta anlamlı sözleşme
YEREL HABERLER 10 Ocak'ta anlamlı sözleşme
Vali Kaymak: “Bu şehre birlikte hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz”
YEREL HABERLER Vali Kaymak: “Bu şehre birlikte hizmet etmekten ...
Yüzde 40 hibe destekli düve alım destekleme başvurularında son gün 14 Ocak 2020
YEREL HABERLER Yüzde 40 hibe destekli düve alım destekleme ...
Başkan Demirtaş: “Eğitime desteğimiz artarak devam edecek” İlkadımlı öğrenciler geleceğe Derebahçe ‘İLKEM’ ile hazırlanıyor
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: “Eğitime desteğimiz artarak devam ...
Huzurevinde Samsunspor morali Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, huzurevi sakinlerinin ellerini öpüp dualarını aldı
YEREL HABERLER Huzurevinde Samsunspor morali Teknik Direktör ...
Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci, mezun olduğu OMÜ’de
YEREL HABERLER Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci, mezun olduğu OMÜ’de
Cep telefonu hırsızlığına 3 gözaltı
YEREL HABERLER Cep telefonu hırsızlığına 3 gözaltı
Elma yüklü TIR devrildi
YEREL HABERLER Elma yüklü TIR devrildi
Samsun'da tır kazası ucuz atlatıldı
YEREL HABERLER Samsun'da tır kazası ucuz atlatıldı
Fosseptik çukuru cinayetine müebbet hapis
YEREL HABERLER Fosseptik çukuru cinayetine müebbet hapis
Patlayan priz korkuttu
YEREL HABERLER Patlayan priz korkuttu
Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi
YEREL HABERLER Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna ...
FETÖ'nün mahrem yapılanması operasyonunda 3 kişiye adli kontrol
YEREL HABERLER FETÖ'nün mahrem yapılanması operasyonunda 3 kişiye ...
Tabanca hırsızlığına adli kontrol
YEREL HABERLER Tabanca hırsızlığına adli kontrol
Pazar hırsızlığı zanlısı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Pazar hırsızlığı zanlısı adliyeye sevk edildi
Samsun için ortak akıl Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: "Herkes aynı yere odaklandığında o şehrin önünde durmak mümkün değil" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: " “Üretim merkezini şehrimize kazandıracağız” Samsun TSO Başkanı Murzioğlu: "Samsun'da bir ortaklık ruhu oluşturduk”
YEREL HABERLER Samsun için ortak akıl Büyükşehir Belediye Başkanı ...
Babasını bıçaklayan 15 yaşındaki kıza adli kontrol
YEREL HABERLER Babasını bıçaklayan 15 yaşındaki kıza adli kontrol
Havza'da “Asr-ı Saadet Gençliği” konferansı Döngeloğlu: “Bugün uyuşturucu, israf, boşanmalar başını almış gidiyor
YEREL HABERLER Havza'da “Asr-ı Saadet Gençliği” ...
Babasını bıçaklayan 15 yaşındaki kız yakalandı
YEREL HABERLER Babasını bıçaklayan 15 yaşındaki kız yakalandı
Çaldığı tabancayı sattı
YEREL HABERLER Çaldığı tabancayı sattı
Uyuşturucu suçundan 9 yıl 9 hapsi bulunan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu suçundan 9 yıl 9 hapsi bulunan şahıs ...
FETÖ'nün mahrem yapılanması operasyonunda 3 kişi adliyede
YEREL HABERLER FETÖ'nün mahrem yapılanması operasyonunda 3 kişi ...
Samsun'da DEAŞ'tan 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ'tan 1 kişi tutuklandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X