Sağlık Bakanı Yardımcısı Birinci: “Son 3 yılda kadınlarımız 2 kilo, erkeklerimiz 1-1,5 kilo arasında ağırlaştı” “Şu an da dünyanın en obez ülkelerinden bir tanesiyiz” “Antibiyotik kullanımında oran yüzde 35’ten 24’e düştü” “Herkesin kendisine en az arabası kadar değer vermesini sağlamamız lazım”

Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, “Herkesin kendisine en az arabası kadar değer vermesini sağlamamız lazım. Son 3 yılda kadınlarımız 2 kilo, erkeklerimiz 11,5 kilo arasında ağırlaştı” dedi.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayip Birinci tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesinde “Sağlıkta Bugün ve Gelecek” konulu konferans düzenlendi. 1998 yılında OMÜ Tıp Fakültesinden mezun olan Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, yıllar sonra aynı sıralarda oturduğu öğrencilerle bir araya gelerek deneyimlerini aktardı. Konferansta aynı zamanda öğrencilere sağlığın bugünü ve geleceği hakkında da çok önemli bilgiler verdi.

Mavi Salonda düzenlenen konferans saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Levent Güngör, Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci’nin yıllıklarını paylaştı. Daha sonra Şuayip Birinci’nin konuşmasına geçildi.



“Hedefimiz 2023’e kadar yüzde yüzünün nitelikli hale gelmesi”

Sağlıkta dönüşüm programıyla yaşanan değişimi anlatan Birinci, “Sağlıkta dönüşüm programı başladığında Türkiye’de 107 bin yatak vardı ve bunlarında sadece 7 bini nitelikli düzeydeydi. Türkiye yatak oranında yüzde 78’i nitelikli hale geldi. Hedefimiz 2023’e kadar yüzde yüzünün nitelikli hale gelmesi. Sağlıkta dönüşüm başladığında hekimim en az bulunduğu yer le en fazla bulunduğu yer arasında tam 13 kat fark vardı. Bugün bir o kadar değişti. Ağrı’da 26 bin kişiye 1 hekim düşüyordu bugün 2600 kişiye 1 hekim düşüyor” şeklinde konuştu.



“112 araçlarımız 9 kat arttı”

Türkiye’nin ambulans hizmetlerinde örneğine rastlanmayan bir hizmet verdiğini belirten Birinci, “112 araçlarımız 9 kat arttı. Ambulans helikopterimiz, ambulans uçaklarımız, deniz ambulanslarımız var. Dünya üzerinde bizim kadar herhangi bir ücret almadan hava ambulansını ve ambulans hizmetlerini hiçbir ülke yok. Bizim verdiğimiz hava ve deniz ambulansı hizmeti özellikle nitelikli ambulans araçlarını hiçbir ülke vermiyor” bilgilerini verdi.



“Sağlık bütçesi Türkiye’deki en büyük bütçe haline geldi”

Sağlık bütçesinin ilk kez Türkiye’deki en büyük bütçe haline geldiğini söyleyen Birinci, “Şu an da bu yıl ilk kez sağlık bütçesi Türkiye’deki en büyük bütçe haline geldi. Savunma harcamasının üstüne çıkacak diye dünyada konuşuluyordu ama Türkiye’de bugünden çıktı. 7 8 yıl sonra dünyada bir numaralı harcama haline gelecek” sözlerini kullandı.

Birinci sağlıkta gelinen durumda Türkiye’nin dünyada sağlık harcamasına göre memnuniyeti en yüksek ülke haline geldiğini ve bu konumu kaybetmemek istediklerini belirtti. Evde sağlık hizmetlerine de değinen Birinci, bu noktada bir buçuk milyon hastaya ulaşıldığını açıkladı.



“Aşılama oranlarındaki rakamlarımız oldukça yüksek”

“Aşılama oranlarındaki rakamlarımız oldukça yüksek” diyen Bakan Yarımcısı Şuayip Birinci, şöyle devam etti:

“Dünyada antijen sayısında ikinci sıradayız en çok aşılayan ülke biziz. Aile hekimliği sisteminin en önemli unsurlarından bir tanesi buraya gelen hasta sayısını artırmamız lazım. Yüzde 1 aile hekimliğine başvuruyu artırdığınız zaman 10 milyar civarında tasarruf elde etme şansına sahip oluyorsunuz. Aile hekimi başına nüfusu 3 binlere düşürmeye çalışıyoruz ama nihai hedefimiz 2 bin 500, 2 bin 700 bandında aile hekimi başına nüfusu düşürmek. Bunu yaparken de onların ekonomik ölçeğini koruyarak hareket etmek.”



“Şu anda dünyanın en obez ülkelerinden bir tanesiyiz”

Obezitenin bir problem haline geldiğine değinen Birinci şunları söyledi:

“Şu anda dünyanın en obez ülkelerinden bir tanesiyiz. Diyabette ikinci sıradayız. Eğer bunu kesemezsek gelecekte tedavisi ve yönetmesi zor sağlık problemleri ile karşı karşıya kalacağız. Onun için insanlara sağlıklı kalmayı öğretecek ve insanların kendi sağlığını en az hekim kadar düşünecek bir ortam oluşturmamız lazım. İnsanların kendi sağlığı ile ilgili kaygılarını hekimin kaygısından öne taşımamız gerekiyor. Herkesin kendisine en az arabası kadar değer vermesini sağlamamız lazım.”



Sağlık turizmi

Sağlık turizminin ülkemiz açısından önemine vurgu yapan Şuayip Birinci, “Dünyada baktığınızda bölgesinde marka olmuş hastanelerin büyük hastanelerin en az yarısı dünyada marka olmuş hastaneler. Bizim de şehir hastanesi kapsamında yaptığımız büyük hastanelerimiz var. Bunların bizim sağlık turizmindeki en büyük potansiyelimiz olacağını düşünüyoruz ve ciddi bir talep gelmeye de başladı. İnsanlar gerçekten konfor ve mahremiyet arzusundalar. Bu hastaneler farklı hastaneler ve dışarıdan bizim sağlıkta potansiyelimiz artıran hastaneler” açıklamasında bulundu.



“Antibiyotik kullanımında oran yüzde 35’ten 24’e düştü”

Antibiyotik ilaç kullanımı ile ilgili yapılan çalışmalar önemli bir ilerleme kaydedildiğini söyleyen Birinci, oranın yüzde 35’ten 24’e düşürüldüğünü açıkladı.



E Nabız sistemi

E Nabız siteminden de bahseden Birinci, sözlerini şöyle tamamladı:

“E Nabız sistemini duymuşsunuzdur. Dünyada en fazla standart kullanan ve en geniş sağlık sistemine sahip. 2016 yılında Birleşmiş Milletler çatısı altında dünyanın en iyi sistemi ödülünü almıştır. En büyük amacımız yakında insanlara sanal asistan hizmeti sunmak. Hastalara kendilerinin neler yapması gerektiği hekime ne zaman gitmesi ve nerelere dikkat etmesi gerektiğini anlatacağız. Kalp krizi geçirme ihtimallerini sistem otomatik olarak hesaplıyor ama ileride daha farklı yetenekler hazırlıyoruz. Son 3 yılda kadınlarımız 2 kilo, erkeklerimiz 11,5 kilo arasında ağırlaştı. Ben en önemli şeyin obezite olduğunu düşünüyorum, herkesi bugünden sonra daha fazla egzersize yönelmeye davet ediyorum.”

Yapılan programa AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir ve öğrenciler katıldı.

SAMSUN 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:22

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