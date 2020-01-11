Başkan Kılıç: “Yapamayacağımız vaatlerin altına asla imzamızı atmadık”

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Bafra Belediyesi Başkanı Hamit Kılıç, “Orta ölçekli sanayi sitesi Bafra’nın önünü açacak ve yatırımcıyı buraya çekecek” dedi.

Bafra Belediyesi Başkanı Hamit Kılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle ilçede görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi. Yapılan toplantıda basın mensupları ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Kılıç, yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

"Yapamayacağımız vaatlerin altına asla imzamızı atmadık” sözleriyle konuşmasına başlayan Başkan Kılıç, “Seçim propagandasını yaparken bir kitapçık dağıttık, yapacaklarımızı gösterdik, ama inanın yapamayacağımız hiçbir projeyi o seçim kitapçığına koymadık” diye konuştu.

Projeler ve çalışmalar ile ilgili basın mensuplarını bilgilendiren Kılıç, ”Orta ölçekli sanayi sitesinin Bafra’ya bir ivme kazandıracağını belirterek, orta ölçekli sanayi sitesine gelen firmaların, alt firmaları taşeron firmaları oluyor, bunların da buraya geleceğini düşünürsek orta ölçekli sanayi sitesi Bafra’nın önünü açacak bir proje ve yatırımcıyı buraya çekecek” sözlerini kullandı.

Bafra’da kurulacak olan güneş enerjisi tarlasından söz eden başkan Kılıç, “Bu güneş enerjisi tarlasını kurduğumuz da Bafra Belediyesi yılda 2 milyon lira kar elde edecek, buda belediyemiz için ciddi bir rakam, yine bu sistemi kurduğumuz da 5 yıl sonra bu tarla kendisini amorti edecek ve bize para kazandıracak” ifadelerine yer verdi.

Program sonrası Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç 2017 yılında hayatını kaybeden Bafralı gazeteciler Namık Azgın ve Sebahattin Gürgür’ün kabrini ziyaret etti. Bafra Öğretmenevi Toplantı Salonunda yapılan buluşmaya Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Yaşar Şenel, Özel Kalem Müdürü Ali Şimşek ve ilçede görev yapan gazeteciler katıldı.

SAMSUN 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:22

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