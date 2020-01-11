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KADES Samsun'da tanıtıldı Vali sistemi test etti, polis 3 dakikada geldi

İHA

İçişleri Bakanlığı tarafından kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi eylemlerin önüne geçebilmek adına oluşturulan ve dijital bir uygulama olan Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) düzenlenen etkinlik ile Samsun Valisi Osman Kaymak ve protokol üyeleri tarafından tanıtıldı. Programda Samsun Valisi sistemi test etti, polis 3 dakikada geldi.

KADES Samsun'da tanıtıldı Vali sistemi test etti, polis 3 dakikada geldi

İçişleri Bakanlığı tarafından kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi eylemlerin önüne geçebilmek adına oluşturulan ve dijital bir uygulama olan Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) düzenlenen etkinlik ile Samsun Valisi Osman Kaymak ve protokol üyeleri tarafından tanıtıldı. Programda Samsun Valisi sistemi test etti, polis 3 dakikada geldi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve Karadeniz İlleri Kadın Platformu (KİKAP) Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen KADES uygulaması tanıtımı ve broşür dağıtımı programı Yeşilyurt Alışveriş Merkezinde(AVM) gerçekleşti. İlk olarak KİKAP Derneği tarafından hazırlanan serginin açılışı yapıldı.

"Hep beraber el ele vermeliyiz"
Açılışta bir konuşma yapan Vali Osman Kaymak, "Dünyada sosyal sorunlar artıyor. Şehirleşmenin olduğu yerlerde ciddi şekilde bu sorunlar ile karşılaşıyoruz. Devlet olarak her gün yeni paketler açıyoruz. Hükumetimiz bu konuda Aile Politikalar Bakanlığını kurdu. Maalesef buna rağmen aile içi şiddet, intiharlar,kadın cinayetleri bunlar devam ediyor. Bunlar toplumsal bir sorun ve bütün bunlar toplumun katmanlarıdır. Herkes bu konuya el atacak. Belediyelerin artık bir park yapması, yol yapması kadar sosyal sorunlar önemlidir. Bunlar ilgili çalışma yapmaları gerek. Bu yönüyle biz adliyemiz ve emniyetimiz ile çok derin bir çalışma içindeyiz. Hep beraber el ele vermemiz halinde bu sorunu çözebileceğimizi düşünüyorum. KADES uygulamasında kadın en küçük bir rahatsızlık duyarsa bu uygulamayı cep telefonlarına indiriyor. Anında emniyet birimleri onu takibe alıyorlar. En etkili şekilde tedbir kararları alıyoruz" dedi.

"Şuana kadar Samsun'da toplam 76 ihbar aldık"
Akabinde bir konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ise, "KADES, İçişleri Bakanlığımızın başlatmış olduğu bir uygulamadır. Bu, 28 mart 2018 yılında uygulamaya geçti. Şu ana kadar Samsun'da toplamda 76 ihbar aldık. Bunların 19 tanesi asıllı, diğerleri asılsızdır. Bizim temennimiz farkındalık ve bilinç duygusu gerçekleştirmek adına bu faaliyetin yapılıyor olmasıdır. Bir mağduriyet olması halinde de bu bağlamda programın kullanılmasının artırılmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.

Yeni proje
Samsun Baro Başkanı Av Kerami Gürbüz, kadına yönelik şiddetin önüne geçebilecek başka bir projeden bahsetti. Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği ve Birleşmiş Milletler'in organizasyonu ile 7 pilot baroda yeni bir proje birkaç ay içerisinde hayata geçirileceğini belirten Gürbüz, "Bu pilot barolar içerisinden bir tanesi de Samsun Barosudur. Bu proje kapsamında şiddet mağduru kadınlar başta olmak üzere tüm kırılgan gruplar tek bir telefon hattı üzerinden hukuki yardım talebinde bulanabilecekler. Baro olarak bu konuda özel eğitilmiş meslektaşlar aracılığı ile şiddet görmüş kadınlara hukuki yardım konusunda her türlü desteği sağlayacağız" şeklinde konuştu.

"Bu uygulamanın kadın cinayetlerini ve şiddeti yok denecek kadar önleyeceğine inanıyorum"
Uygulamanın çok anlamlı olduğuna dikkat çeken Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, "İçişleri Bakanlığımızın kadına yönelik şiddeti önleme amacıyla başlatmış olduğu bu proje çok anlamlı ve güzel bir projedir. Bizler adalet camiası olarak şiddetten sonra devreye giriyoruz ve en ağır şekilde bu suç işleyenleri cezalandırıyoruz. Öncesinde tedbir almak gerekiyor. Bu uygulamanın kadın cinayetlerini ve şiddeti yok denecek kadar önleyeceğine inanıyorum" ifadeleri kullandı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Tekin Balcı ise şunları söyledi: "Bütün şiddete maruz kalmış kadınlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi ve tekrar sosyal hayata atılabilmeleri amacıyla mesleki çalışmalar devam ediyor. Bakanlığımızın bu konudaki amacı kadına yönelik şiddetin sıfıra indirilmesi ve sıfır tolerans gösterilmesidir."

KADES hakkında
Akıllı telefon kullanıcısı bir kadının, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indireceği "Kadın Destek Uygulamasını (KADES)”, TC kimlik numarasını girerek ve sonrasından Emniyet Genel Müdürlüğü serverlarından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebilecek. Uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat acil çağrı merkezine ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanacak.
Etkinlikte uygulamayı deneyen Vali Osman Kaymak, akıllı telefon ile uygulama içerisindeki polis çağırma butonuna bastı. Etkinliğin düzenlendiğinden haberi olmayan polislerin ise 3 dakika içinde alışveriş merkezine geldikleri gözlendi.

SAMSUN

11 Ocak 2020 Cumartesi

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