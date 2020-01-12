Amcasını bıçakladı

"Ben hep hip hop'tım"

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Samsun'da bir kişi amcasını bıçakla yaralayıp kaçtı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi'nde saat 10.00'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeğeninin bıçaklı saldırısına uğrayan Ş.E. (51) yüzünden, alnından ve sol elinden yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.E. tedavi altına alındı. Amcasını bıçakla yaraladığı iddia edilen R.S.E. ise kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:53

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:33

YATSI 18:58

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