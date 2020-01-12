Samsun'da otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

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Samsun'da otomobilin bariyerlere çarptığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, SamsunAnkara karayolunun 64. kilometresindeki Kavak ilçesi Karadağ mevkisinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Şahin idaresindeki 61 LJ 561 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yolun sağındaki demir bariyerlere, ardından da refüj bariyerlerine çarptı. Kazada sürücü Orhan Şahin (37) ile araçta bulunan Fatma Şahin (30), Asil Ozan Şahin (3) ve Ersan Esat Şahin (9) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:53

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AKŞAM 17:33

YATSI 18:58

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