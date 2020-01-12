Yılport Samsunspor - Gümüşhanespor: 3-0

STAT: 19 Mayıs
HAKEMLER: Batuhan Gültek, Sezgin Altun ve Eren Özçelik
YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah, Caner, Recep Burak, Gökhan Meral, Erkam Reşmen, Guido (Dk. 61 Halil İbrahim Çolak), Gökhan Alsan, Ferhat Çulcuoğlu, Bahattin, İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 72 Oğuz), Atabey (Dk. 80 Ramazan)
GÜMÜŞHANESPOR: Ogün, Mehmet Menderes (Dk. 88 Tekin), Hasan (Dk. 90 Batuhan), Raif, Burak Demireğen, Mert, Tuğay, Sancar, Muharrem Efe (Dk. 84 Murat Kayalı), Furkan Mızrak, İlke
GOLLER: Dk. 38 Atabey, Dk. 44 ve Dk. 68 Gökhan Alsan (Yılport Samsunspor)
SARI KARTLAR: İlyas Kubilay Yavuz, Recep Burak Yılmaz, Gökhan Meral (Yılport Samsunspor) Burak Demireğen (Gümüşhanespor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor, ikinci yarının ilk haftasında sahasında karşılaştığı Gümüşhanespor´u Gökhan Alsan (2) ve Atabey Çiçek´in golleriyle 3-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.
1´inci dakikada İlyas Kubilay Yavuz´un pasıyla buluşan Bahattin´in sağ çaprazdan çektiği şutu kaleci Ogün son anda kurtardı.
13´üncü dakikada Ferhat´ın ceza sahasına yaptığı ortada Gökhan Alsan´ın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
15´inci dakikada İlyas Kubilay Yavuz´un ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Atabey´in kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
30´uncu dakikada Caner´in ceza sahasına yaptığı ortada Atabey´in şutunda top az farkla yandan auta çıktı.
38´inci dakikada Yılport Samsunspor´dan Caner´in ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Atabey´in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
44´üncü dakikada Ferhat´ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan Alsan´ın kaleye çektiği şutta fileler havalandı: 2-0
68´inci dakikada ev sahibinin atağında, Ferhat´ın ceza sahasına yaptığı ortada iyi yükselen Gökhan Alsan´ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.
Karşılaşma bu skorla sona erdi.
SAMSUN
12 Ocak 2020 Pazar
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