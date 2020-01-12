Bel kaymasında tedavinin önemi

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Eyüp Genç, bel kaymasının kalıcı etki bırakmaması için tanı ve tedavinin önemli olduğunu söyledi.

Bel çevresinde ve bacaklarda şiddetli ağrılara neden olan bel fıtığı ile karıştırılan bel kaymasında kalıcı etki bırakmaması için tanı ve tedavi önemli rol oynuyor. Büyük Anadolu Meydan Hastanesi doktorlarından Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Eyüp Genç, bel kayması hakkındaki bilinmesi gerekenler hakkında önemli bilgiler verdi.

Bel kayması hakkında açıklamalarda bulunan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Eyüp Genç, “Bel kayması, bel ağrısından yakınan insanların yaklaşık yüzde 5’inde görülen bir hastalıktır ve tıp dilinde ‘spondylolisthesis’ olarak adlandırılmaktadır. Omurga kaymasını kısaca tanımlamak gerekirse omurga kemiklerinin birbiri üzerine öne veya arkaya doğru kaymış pozisyonda olduğunu söyleyebiliriz. Doğuştan gelen sorunlar, ilerleyen yaşa bağlı kas ve bağ dokularının zayıflaması, travma, kontrolsüz düşmeler (sporcularda sık görülür özellikle de jimnastikçiler, halterciler ve futbolcularda), omurgaları arkadan birbirine bağlayan faset eklemlerin hasarı, kemikte kırılma gibi durumları bel kayması nedenleri olarak sıralayabiliriz. Bel kayması sonucunda omurilik ve sinirler sıkışır, bel ve bacakta ağrı, uyuşma, yanma hatta kuvvet kaybına neden olur; ayrıca doğrulamama, yürürken sık sık durma ihtiyacı oluşturur. Bel kaymasında tanı tedavinin sağlıklı yapılabilmesi açısından çok önemlidir. Mutlaka doktora gidilmelidir. Kaymanın kemiklerdeki durumunu tam tespit etmek için hareketli bel filminden yararlanılır. MR çekilmesi önemli olup tedavide yol gösterici öneme sahiptir, kaymanın derecesini ve sinirlere baskının detayları buradan görülebilir” dedi.

Hastalığın tedavi sürecinden de bahseden Dr. Genç, şunları söyledi:

“Bel kayması tedavileri, bu hastalıkta belirleyici rol oynayan en önemli unsurdur. Ciddi bir ağrı veya sinir baskısı söz konusu değilse cerrahi olmayan tedavi yöntemleri uygulanır. Bu süreçte hastanın bol bol istirahat etmesi oldukça önemlidir. İstirahatin yanı sıra ağrı kesici ilaçlar, antiinflamatuar ilaçlar, geçici korse kullanımı ve fizik tedavi gibi yöntemler uygulanabilir. Doğru tanı ve tedavi için mutlaka beyin ve sinir cerrahisi uzmanına hiç vakit kaybetmeden gidilmesi büyük önem taşımaktadır.”

SAMSUN 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:21

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