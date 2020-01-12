Kamyonun üzerinden düşen şoför hayatını kaybetti

"Ben hep hip hop'tım"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da meyve yüklü kamyonun üzerindeki brandayı açarken yere düşen kamyon şoförü hayatını kaybetti.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Liman Sahası içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, limana mandalina getiren Mehmet Güngör (54) meyvelerin boşaltılması için kamyonunun üzerine çıkarak brandayı açmak istedi. Bu sırada yere düşen Güngör ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Güngör, ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:53

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:33

YATSI 18:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.