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DSİ 4 ilde 14 bin hektar alanda arazi toplulaştırdı

İHA

DSİ 4 ilde 14 bin hektar alanda arazi toplulaştırdı

– Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Samsun, Tokat, Amasya ve Sinop’ta 1 Ocak 2019 tarihinden bugüne kadar 14 bin hektar alanda arazi toplulaştırması, 19 bin hektar alanda ise tarla içi geliştirme çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.
Arazi toplulaştırması ile birlikte diğer altyapı hizmetlerinin de birlikte düşünülüyor. Bu düşünceyle 2018 yılında yapılan yasal düzenleme sonucu Türkiye genelinde arazi toplulaştırma çalışması yapma yetkisi DSİ Genel Müdürlüğüne verildi. Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlandığı biliniyor. Diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetleri yüzde 90 oranında azalıyor.
Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 2019 yılında Samsun, Tokat, Amasya ve Sinop’ta yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.
Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “Samsun’da 2019 yılında 3 projede 26 bin 750 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları ve tarla içi geliştirme hizmetleri çalışmaları devam etmekte, 2022 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Tokat’ta 2019 yılında 6 projede toplam 70 bin hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri projelerinden Tokat Niksar Ovası AT ve TİGH projesinde 2 bin 300 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir. Devam eden çalışmalarla 67 bin 700 hektar alanın 2022 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir. 2019 yılında Amasya Geldingen Arazi Toplulaştırma ve TİGH projesi kapsamında 8 bin 400 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir. Amasya Merzifon Arazi Toplulaştırma ve TİGH projesi kapsamında 2019 yılına kadar toplam 3 bin 750 hektar, 2019 yılında 10 bin 200 hektar alanda toplulaştırma çalışmaları tamamlanmıştır. Devam eden çalışmalarla 12 bin 650 hektar alanın 2020 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedefleniyor" dedi.
Yapılan diğer çalışmalardan da bahseden Genel Müdür Mevlüt Aydın, “Drenaj çalışmaları yapılan 2 projede Çorum Alaca ve Amasya Suluova Geldingen Ovaları 2. Kısım Tarla İçi Drenaj ve Rehabilitasyon ve TİGH projesi 400 hektar alanda drenaj çalışmaları tamamlanmış 8 bin 600 hektar alanda çalışmalar devam etmektedir. Amasya Suluova Geldingen Ovası TİGH ve Tarla İçi Drenaj projesi 6 bin 600 hektar alanda drenaj çalışmaları tamamlanmış, 400 hektar alanda çalışmalar devam etmekte 2021 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. 2019 yılında Sinop’ta 3 bin 400 hektar alanda uygulanan Sinop Saraydüzü Sulaması AT ve TİGH projesi kapsamında bin 500 hektar alanın tescilleri tamamlanmış, devam eden bin 900 hektar alanın kadastro kontrolleri tamamlanmıştır. Ayrıca çalışmalar kapsamında; sınırları düzeltilme, arazi tesviyesi, ağaç kök sökümü ve tarla içi yol yapımı gibi tarla içi geliştirme hizmetleri işleri yapılıyor. Samsun, Tokat, Amasya ve Sinop’ta 1 Ocak 2019 tarihinden bugüne kadar 14 bin hektar alanda arazi toplulaştırma, 19 bin hektar alanda ise tarla içi geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Projelerin tamamının uygulanması sonucu 2022 yılı sonuna kadar 100 bin hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmasının tamamlanması planlanıyor" diye konuştu.

SAMSUN

13 Ocak 2020 Pazartesi

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