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Kendini vuran şahıs hayatını kaybetti

İHA

Samsun'da yaklaşık 3,5 ay önce tabancayla kendini vuran bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kendini vuran şahıs hayatını kaybetti

Samsun'da yaklaşık 3,5 ay önce tabancayla kendini vuran bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde yaklaşık 3,5 ay önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası Abdullah K.(38) girdiği bunalım sonucu tabancayla kendini vurdu. Ağır yaralanan ve Gazi Devlet Hastanesi kaldırılan Abdullah K. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SAMSUN

13 Ocak 2020 Pazartesi

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