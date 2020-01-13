Kötü amaçlı kullanılan metruk binalar yıkılıyor

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İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ilçede kötü amaçlı kullanılan metruk binaların yıkıldığını söyledi.

İnşaatı yarım kalan ya da yıkılma tehlikesi bulunan metruk binalar, bazı kötü niyetli kişilerin meskeni haline geliyor. İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, belirlenen metruk binaları yıkmaya devam ediyor. İlkadım ilçe genelinde güvenlik açısından risk teşkil eden binalar bina sahiplerinin izni doğrultusunda yıkılıyor.

SAMSUN 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:21

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