İlkadım’da semt pazarları modernleşiyor Reşadiye Mahallesi Semt Pazarı’nın üstü kapatıldı

İlkadım Belediyesi, ilçede bulunan semt pazarlarını daha sağlıklı ve kullanışlı hale getiriyor.

İlkadım Belediyesi, soğuk ve yağışlı kış aylarında hem pazarcıların hem de vatandaşların mağdur olmaması adına ilçedeki açık pazar alanlarının üstünü tek tek kapatıyor. Sokak alışverişi kültürünün vazgeçilmez merkezlerinden pazarları daha modern ve hijyenik hale getirmek için yoğun mesai harcayan fen işlerine bağlı ekipler Reşadiye Mahallesi'ndeki mevcut pazar alanını da kapalı hale getiriyor.



Başkan Demirtaş: “Halkımızın güvenini kırmadan sorunları çözüme kavuşturacağız”

Çevre ve gürültü kirliliği oluşturabilen semt pazarlarının üstünü kapatma çalışmasına, Reşadiye Mahallesi’ndeki pazar alanıyla başladıklarının altını çizen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İlkadım’daki tüm sorunları biliyorum. Bu sorunları halkımızın verdiği kararlar neticesinde çözüme kavuşturacağız. Halkımızın bizlere olan güvenini her defasında görüyorum. Bu güven çalışmalarımıza güç katıyor. Aldığımız bu güç ile ilçemizdeki çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. İlçemizde bulunan birçok bölgedeki pazar alanlarını üstünü kapatarak, daha modern hale getireceğiz. Halkımızın bize olan güvenini kırmadan ilçemizin her mahallesini belediye hizmetleriyle kuşatacağız. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, şu anda Reşadiye Mahallesi’ndeki pazar alanında çalışmalarını tamamlayıp, mahalle sakinlerinin hizmetine sundu. Böylelikle yağmurlu ve sıcak havalarda hem esnafımız hem de vatandaşımız yeni görünümüne kavuşan Reşadiye Halk Pazarı’nda rahatça alışveriş yapabilecekler” dedi.

Pazar alanın düzenlemesinden büyük bir mutluluk yaşadığını belirten Reşadiye Mahalle Muhtarı Satılmış Kurt ise hizmetlerinden dolayı İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’a mahalle sakinleri adına teşekkür etti.

SAMSUN 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:21

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