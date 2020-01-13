Çizgi film karakterleri ara tatilde Samsun’da

Dünyaca ünlü çizgi film kahramanı Maşa ile Koca Ayı, sömestr tatilinde Samsunlu çocuklarla buluşacak.

Karadeniz Bölgesi'nde alışveriş ve sosyal yaşamın cazibe merkezi olan Piazza, 18 Ocak Cumartesi günü başlayacak renkli etkinlikleriyle minikleri eğlencenin zirvesine çıkaracak. Samsunlu çocuklar sömestr tatilinde, dünyaca ünlü çizgi film kahramanı Maşa ile Koca Ayı’yla buluşacak. Miniklerin çok sevdiği ikili; heyecanlı, eğlenceli ve öğretici şarkılarını 1826 Ocak tarihleri arasında Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde çocuklarla birlikte söyleyecek.

AVM’nin zemin katında kurulacak etkinlik ve gösteri alanında; 13.00, 15.00 ve 17.00 saatlerinde 3 seans halinde gerçekleşecek etkinlikte çocuklar eğlenirken hayal güçlerini geliştirecek. Minikler, sömestr tatilinin tadını birbirinden eğlenceli aktivitelerle doyasıya çıkaracak.

9 gün boyunca gerçekleşecek ücretsiz etkinliklere katılmak için velilerin üyelik formu doldurmaları yeterli olacak.

SAMSUN 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:52

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:34

YATSI 18:59

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