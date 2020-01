"Tarım öğretiminin 174. yılı”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi tarafından fakültenin konferans salonunda düzenlenen programla kutlandı.

Kurak bir araziyi, kendi çabalarıyla ormana dönüştüren emekli öğretmen Rahim Demirbaş’ın “Çölden Ormana” konulu söyleşisinin yer aldığı kutlamada, Ziraat Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencilerinden oluşan Başak Orkestrası da verdikleri mini konserle kutlamaya renk kattı.

Program, 2019 2020 eğitim ve öğretim yılında, Ziraat Fakültesine birincilikle yerleşen Yüksel Atakan Ver’in konuşmasıyla başladı.



“İyi ziraat mühendisi olmak doğa sevgisi, gözlem ve muhakeme gücüne dayalıdır”

Protokol konuşmalarıyla devam eden törende söz alan Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi İkinci Başkanı Havva Yurdunuseven de tarım öğretiminin 174 yılını kutladı. Yurdunuseven, ziraat mühendisi adaylarını Ziraat Mühendisleri Odasına üye olmaya davet etti.



“Tarımsal üretim ve ihracatta da dünyada önemli bir yerdeyiz”

Fındık, incir, kayısı gibi birçok ürünün üretiminde lider olan Türkiye’nin bir tarım ülkesi olduğuna işaret eden Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy, “Türkiye’nin tarım geliri son 6 yılda, 36 milyon TL’den 215 milyar TL’ye çıktı. Türkiye buğdayda tamamen, diğer tarım ürünlerinde ise hemen hemen kendine yeten bir ülkedir. Ayrıca pek çok sebze ve meyvenin taneyle satın alınmadığı nadir ülkelerden biriyiz. Şu anda tarımsal üretim ve ihracatta da dünyada önemli bir yerdeyiz” dedi.

Tarımda yaşanan sıkıntılara, üretimin ve tarımdan elde edilen gelirin artması için yapılması gerekenlere de değinen Dekan Hüsnü Demirsoy, “Tarım üretim ve pazardan oluşan kompleks bir yapıya sahip. Bu alanda yaşanan sorunların çözümü de tarımsal öğretim ve ARGE faaliyetlerinde göstereceğimiz gayrete bağlıdır” diye konuştu.



“Akreditasyon öncelikli hedefimiz”

Tarımsal öğretimde, mezun vermenin dışında piyasanın taleplerini karşılayacak mühendisler yetiştirmenin önemli olduğuna dikkat çeken Dekan Demirsoy, “Tarımda özel sektör yeni yeni güçlenmeye başladı. Ülkemizde tarımın çeşitli alanlarında büyük işletmeler kuruluyor. Özel sektör de iş bilen mezunlar istemektedir. Biz de her konuyu biraz bilen öğrenciler değil, kendi alanını çok iyi bilen, uzman, nitelikli öğrenciler yetiştirmeli, müfredatımızı buna göre oluşturmalıyız. Şu an tarımsal öğretimdeki en büyük problem statüko, en büyük talepse değişimdir. Bu sebeple piyasa uygun öğrenci yetiştirmenin yanında kalitenin göstergesi akreditasyonu gerçekleştirmek en öncelikli hedefimiz olmalıdır” şeklinde konuştu.



“Ziraat mühendislerinin ülkemizin geleceğinde önemli bir yeri var”

Tarımsal öğretimde geçen 174 yılın oldukça uzun bir süre olduğunu belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz ise, “Bu kadar yılda oluşan bilgi birikiminin de uygulamaya konmasında bir takım sıkıntılar yaşanabiliyor. Ancak bu sıkıntılar, tüm eğitim alanlarımızda mevcut. Teorideki bilgiyi pratiğe dökmekte, sahada uygulamakta çoğu zaman zorlanıyoruz. Ama Ziraat Fakültesinin her bir akademisyenini tebrik ediyorum. Yetiştirdikleri mühendislerin ülkemizin geleceğinde önemli bir yeri var. Ziraat eğitiminin bugüne gelmesinde de emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Vefat edenleri de rahmetle yâd ediyorum. Ülkemizin tarımda kendine yeten bir ülke olmasının yanında mevcut üretim rakamların üzerine çıkmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.



“Kaliteli ürün ihracatı yapmamız için tarımsal stratejiler uygulamamız gerekiyor”

Toprağa saygı göstermek ve değer vermek gerektiğini dile getiren Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, “Geldiğimiz noktada görüyoruz ki kaliteli ürün ihracatı yapmamız için tarımsal stratejiler uygulamamız gerekiyor. Türk tarımında toprağı işleme noktasında acaba ne kadar toprağın özüne sahip çıkıyoruz bu konulara da dikkat etmemiz gerekiyor. Tarımsal öğretimin yıl dönümünde, bana göre en temel konu, bu stratejileri belirleyebilecek ve uygulayabilecek insan kaynaklarının piyasaya sürebilmesidir. Ziraat fakültelerine de bu anlamda büyük görev düşüyor. Biz de bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız” sözlerine yer verdi.

Protokol konuşmalarının ardından “Çölden Ormana” konulu söyleşi için sahneye davet edilen emekli öğretmen Rahim Demirtaş, satın aldığı kurak araziyi ormana dönüştürmek için verdiği mücadeleyi anlattı. Dikilen ağaçların ormana dönüşmesi için sadece dikmenin yeterli olmadığının altınız çizen Rahim Demirbaş, ormanı korumanın ve sık sık kontrol etmenin önemine dikkat çekti.

Söyleşinin sonunda Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Rahim Demirbaş’a OMÜ adına fidan sertifikası takdim ederken Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz de iş insanı Fahrettin Ulusoy’a ve diğer hayırseverlere fidan sertifikası verdi.

Başak Orkestrasının verdiği müzik dinletisiyle Tarım öğretiminin 174. Yılı kutlaması sona erdi.

Programa ayrıca; Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Elevli, iş adamları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

