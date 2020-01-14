Dr. Öztürk: “3-6 yaş arasında sünnet sakıncalı”

Sünnetin yapılacağı yaşla ilgili alınacak yanlış bir karar çocuğun gelecekteki kişiliğinde, cinsel yaşamında ve cinsel kimlik gelişiminde ciddi travma etkisi yapabiliyor.

Konuyla ilgili önemli bilgiler aktaran VM Medical Park Samsun Hastanesinden Üroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Hamit Öztürk, “Cinselliğin farkına varıldığı 3–6 yaş arasındaki erkek çocuk, bir yandan kendi cinsinden olan ebeveyniyle kendi cinsine ait kimlik özelliklerini oluştururken, bir yandan da kendisinin ve karşı cinsin cinsel organını tanımaya yönelik keşifler yapar. Kız çocuğunda penisin olmadığını keşfeden erkek çocuk, annesine olan düşkünlüğü nedeniyle en büyük rakibi olan babasının kendisine kızacağını, cezalandıracağını ve hatta bazen bu nedenle penisini yitireceğini bile zannedebilir” dedi.



“İlk aylarda testislerde sorun olabilir”

36 yaş aralığının erkek çocuklar için cinsel kimlik ayrımının yapılmaya başlandığı bir dönem olması sebebiyle böyle bir süreç içerisindeki çocuğu sünnet ettirmenin, tüm bu korkularının bir anlamda gerçek olduğunu ona dolaylı yoldan göstermek anlamına geleceğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Hamit Öztürk, bu nedenle 3–6 yaş döneminin sünnet için uygun bir dönem olmadığını söyledi. Dr. Öğr. Üyesi Öztürk, uyarılarına şöyle devam etti: “Ayrıca yeni doğan bebekte ilk aylarda testislerin normal yerine inmemesi ya da içinde sıvı birikmesi de olabileceği için sünnet için bunların düzelmesini de beklemek gerekir. Eğer zamanla bu sorunlar için operasyon gerekecekse, aynı anda sünnet işlemi de yapılarak çocuk ekstradan cerrahiye maruz bırakılmamış olunur.”



“Hafif anestezi ile çocuğu korkutmadan operasyon yapılmalı”

Kolundan, bacağından çocuğu bastırarak bağırış, çağırış içerisinde lokal anestezi ile yapılan sünnetin çocuk için çok ciddi travma oluşturabileceğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Hamit Öztürk, bu şekilde fiziksel ve psikolojik bir baskının hem sünneti yapan doktor hem de ailesi için çok zor olacağını belirtti.

Sünnet işleminin, sterilizasyonun en üst düzeyde olduğu ameliyathane şartlarında sedasyonla (hafif uyuşturma) yapılması gerektiğini de sözlerine ekleyen Dr. Öğr. Üyesi Öztürk, “İşlem öncesi çocuğun yaşına göre 34 saat açlık yeterli olmaktadır. Sünnet sonrası yaklaşık 1 saat serviste gözlemlenen çocuk sonrasında güvenle evine gönderilmektedir. 3 gün süreyle pipiye sürülecek krem haricinde pansumana da gerek duyulmamaktadır” diye konuştu.

SAMSUN 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:21

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