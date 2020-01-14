Samsun'da polisin kazara vurduğu genç hayatını kaybetti

Samsun'da polisin kazara vurduğu genç tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde 23 Aralık akşamı meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki otomobil sürücüsü Yaşar Alperen Savaş, polis uygulamasından aracıyla kaçtı. Bu sırada polisler kaçan aracın peşine düştü. Polis uygulamasında görevli bir komiser yardımcısı, aracıyla kaçan Yaşar Alperen Savaş'ı yakaladı. Komiser yardımcısının silahı kazara ateş aldı ve Yaşar Alperen Savaş kazara başından vurularak ağır yaralandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Savaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün gece hayatını kaybetti. Savaş'ın ehliyeti olmadığı için polis uygulamasından kaçtığı ileri sürüldü.

Olaydan sonra gözaltına alınan komiser yardımcısının sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, idari soruşturma başlatıldığı ve açığa alındığı öğrenildi.

SAMSUN 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:21

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