Hastanedeki tuvalette unutulan tabanca kayboldu

Samsun'da hastanenin tuvaletinde ruhsatsı tabancasını unutan eski muhtar geri döndüğünde silahın yerinde olmadığını görünce polise başvurdu.

Olay, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Polikliniği İdrar Kültür Tuvaletinde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski muhtar olduğu öğrenilen K.K., hastalanınca hastaneye gitti ve idrar tahlili için tuvalete girdi. Yanındaki taşıma ruhsatlı tabancasını tuvaletin içindeki lavabodaki aynanın önüne koyan K.K., daha sonra tuvaletten ayrıldı. Bir süre sonra tabancasını tuvalette unuttuğunu fark eden K.K., geri gittiğinde tabancanın çalınmış olduğunu fark edince polise başvurdu. Polis tabancayı çalan kişiyi bulmaya çalışıyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:52

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:35

YATSI 19:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.