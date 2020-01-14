Minikler komutanı asker selamı ile karşıladı

Samsun 19 Mayıs Dereköy Şehit Hüseyin Aydın İlkOrtaokulu öğrencileri "Mesleki kariyer günleri" kapsamında okula gelen İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Serkan Kalınbacak’ı kapıda asker selamı ile karşıladı.

"Mesleki kariyer günleri" kapsamında, Şehit Hüseyin Aydın ilkOrtaokulu öğrencileri ile bir araya gelen İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Serkan Kalınbacak, mesleği hakkında, okul öğrencilerini bilgilendirdi. Minik öğrencilerine jandarmanın görev ve yetkileri hakkında bilgi aktaran Teğmen Kalınbacak, ”Askerlik mesleği kutsal bir meslektir. Mesleğimiz hakkında gerekli bilgileri minik yavrularımıza paylaştık. Öğrencilerimiz oldukça memnun kaldılar. Ayrıca miniklerimiz 'j' harfini burada 'jandarma' yazarak öğreniyorlar. Bu bizim için gurur verici bir durumdur" dedi.

Okul Müdürü Demir Aydın ise, ”Bugün okulumuzda İlçe Jandarma Komutanımızı ağırladık. Minik öğrencilerimiz okulumuzda 'j' harfini 'jandarma' yazarak öğreniyorlar. Komutanımızı okulumuza davet ederek, minik öğrencilerimizin yapmış olduğu etkinliğimizi onunla paylaşma fırsatı bulduk" ifadelerini kullandı.

SAMSUN 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:52

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:35

YATSI 19:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.