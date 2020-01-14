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İlkadım'da acil toplanma alanları belirlendi

İHA

İlkadım Belediyesi ve Afet ve Acil Durum (AFAD) tarafından yapılan ortak çalışma ile İlkadım ilçesi genelinde acil toplanma alanları belirlendi.

İlkadım'da acil toplanma alanları belirlendi

İlkadım Belediyesi ve Afet ve Acil Durum (AFAD) tarafından yapılan ortak çalışma ile İlkadım ilçesi genelinde acil toplanma alanları belirlendi.
İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, acil durumlarda yaşanacak kayıpları en aza indirebilmek için tedbirlerin zamanında alınmasının hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Bu çerçevede İlkadım Belediyesi ve AFAD iş birliğinde yapılan çalışma ile İlkadım ilçesi genelinde acil toplanma alanları tespit edildi.

"Halkımızın güvenliği sağlamak görevimiz"
Acil toplanma alanlarının bilinir olması için belediye ekiplerinin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yaptığını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Doğal afetler yaşandığı yerde maddi kayıpların yanı sıra can kayıplarına da neden olabiliyor. Bu kayıpları en aza indirmek hatta tamamen ortadan kaldırmak bilinçli çalışmalar ve önlemlerle mümkün. Bu önlemlerin alınmasında yerel yönetimlere büyük işler düştüğünü düşünüyoruz. Bu nedenle AFAD ile birlikte yürüttüğümüz çalışma sonucunda ilçemizde acil toplanma alanlarını belirleyerek hazırladığımız tabelaları bu alanlara astık. Böylece vatandaşlarımız acil bir durumda bir araya gelebilecekler ve bizlerde gerekli yardımları en hızlı şekilde ulaştırma imkanı bulacağız. Vatandaşımızın güvenliğini ön planda tutan çalışmalarda üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeyi amaçlıyoruz ve halkımızın bu konuda daha duyarlı ve bilinçli olmasını talep ediyoruz” dedi.

İlkadım'da acil toplanma alanları
İlkadım Belediyesi tarafından ilçe genelinde belirlenen acil toplanma alanları AFAD İl Müdürlüğüne bildirilerek vatandaşların EDevlet üzerinden acil toplanma alanları adreslerine ulaşabilmeleri sağlanıyor. Ayrıca İlkadım Belediyesi tarafından hazırlanan tabelalar acil toplanma alanlarına asılarak halkın toplanma alanlarını öğrenmesi sağlanıyor. İlkadım’da belirlenen acil toplanma alanları ise şu şekilde: Cedit Mahallesi Gençlik Caddesi Parkı, Kılıçdede Mahallesi Gazi Parkı, Uğur Mumcu Parkı, Yıldıray Çınar Parkı, Şehit Murat Uzun Parkı, Adalet Parkı, Salim Ayla Parkı, Karadeniz Parkı, Nuri Çerit Parkı, İlyasköy Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Parkı, Derebahçe Mahallesi Trafik Eğitim Parkı, Selahiye Mahallesi 30 Ağustos Parkı, Kalkancı Mahallesi Karasamsun Spor Parkı ve 19 Mayıs Mahallesi Şehit Erhan Pekel Parkı.

SAMSUN

14 Ocak 2020 Salı

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