Uyuşturucudan adliyeye sevk edilen kardeşler tutuklandı

Samsun’un Bafra ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 2 kardeş tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda satışa hazır 27 paket ve 25 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu madde sattığı tespit edilen S.D.’nin (36) Mevlana Mahallesi’ndeki evinde yapılan aramada 25 gram bonzai maddesi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 580 lira para ele geçirildi. Operasyon kapsamında S.D. gözaltı alınırken, ağabeyi A.D. (39) de Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yakalandı. Yakalan şahsın üzerinden yapılan aramada satışa hazır 27 paket bonzai maddesi elde edildi.

Gözaltına alınan ağabeykardeş İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti yapmak ve uyuşturucu madde bulundurmak" suçlarından çıkarıldıkları Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı cezaevine gönderildi.

SAMSUN 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:21

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