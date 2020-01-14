Samsun'da çöp konteynerlerinde bulunan parçalanmış cesetle ilgili 12 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Samsun'da çöp konteynerlerinde bulunan parçalanmış cesetle ilgili 12 gözaltı

İHA

Samsun'da aynı mahallerin farklı sokaklarında iki ayrı çöp konteynerinde parçalara ayrılmış olarak bulunan cesedin kimliği tespit edilirken, olayla ilgili düzenlenen soruşturma kapsamında yabancı uyruklu 12 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da çöp konteynerlerinde bulunan parçalanmış cesetle ilgili 12 gözaltı

Samsun'da aynı mahallerin farklı sokaklarında iki ayrı çöp konteynerinde parçalara ayrılmış olarak bulunan cesedin kimliği tespit edilirken, olayla ilgili düzenlenen soruşturma kapsamında yabancı uyruklu 12 kişi gözaltına alındı.
Olay, İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Ilgaz Sokak üzerinde önceki akşam saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait çöp kamyonu, sokak üzerindeki çöp konteynerindeki çöpü kamyona boşaltıp 150 metre gittikten sonra işçiler, çöp kamyonunu preslemeden önce kontrol etti. Poşetin içinde 4045 yaşlarında erkek cesedi olduğunu fark eden temizlik işçileri polise haber verdi. Kimliği belirsiz erkek şahsın cesedi çöp kamyonundan alınarak otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kafasının ve gövdesinin poşet içinde çöp konteynerine atıldığı, belinden aşağısı ve kollarının ise kayıp olduğu anlaşıldı. Parçalanan cesedin geri kalan parçalarının bulunması için Samsun polisi alarma geçti. Şehirdeki bütün çöp konteynerinin içi ve çöp kamyonları ile çöp boşaltılan yerlerde arama başlatıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle bekçileri saat 21.30 sıralarında Reşadiye Mahallesi Çaykara Sokak üzerinde bir çöp konteynerini kontrol ettiklerinde iki ayrı çöp poşeti içinde cesedin kolları ve ve kayıp bacaklarını buldu. Kolları ve bacakları da parçalara ayrılıp çöp poşeti içinde çöpe atılan kimliği belirsiz şahsın ceset parçaları otopsi işlemleri için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Soruşturmayı yürüten Samsun Cumhuriyet Savcısı Ahmet İlyas Tolar, bizzat polisle operasyonlara katılarak olayın kısa sürede çözülmesini sağladı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu önce öldürülen şahsın kimliğini tespit etti. Irak uyruklu olduğu öğrenilen, vahşice öldürülen şahsın olayıyla ilgili dün 7 kişi, bugün de bir eve düzenlenen operasyonda 5 kişi olmak üzere Irak uyruklu 12 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SAMSUN

14 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:21
  • GÜNEŞ 07:52
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 15:13
  • AKŞAM 17:35
  • YATSI 19:00
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun meclisinden önemli kararlar Millet Bahçesi’ne Samsunspor Anıtı yapılacak Atakum'daki AVM için karar verildi Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “Millet Bahçesi’ne ‘Samsunspor Anıtı’ yapılacak” “Komisyonda bekletip bu konuyu araştırmak üzere bir çalışma yapalım” Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci: “AVM hukuksuz ve kaçak inşaat statüsünde değil”
YEREL HABERLER Samsun meclisinden önemli kararlar Millet Bahçesi’ne ...
İstiklal Caddesi'ne ilk kazma vuruldu
YEREL HABERLER İstiklal Caddesi'ne ilk kazma vuruldu
Jandarma yaralı köpeği tedavi ettirdi
YEREL HABERLER Jandarma yaralı köpeği tedavi ettirdi
Uyuşturucudan adliyeye sevk edilen kardeşler tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucudan adliyeye sevk edilen kardeşler ...
İlkadım'da acil toplanma alanları belirlendi
YEREL HABERLER İlkadım'da acil toplanma alanları belirlendi
Muhsin Yıldırım'dan 2,5 yıllık imza
YEREL HABERLER Muhsin Yıldırım'dan 2,5 yıllık imza
Minikler komutanı asker selamı ile karşıladı
YEREL HABERLER Minikler komutanı asker selamı ile karşıladı
Rahim ağzı kanseri önlenebilir bir hastalık Jinekolog Onkolog Opr. Dr. Burak Tatar Rahim Ağzı Kanseri hakkında bilgilendirdi
YEREL HABERLER Rahim ağzı kanseri önlenebilir bir hastalık Jinekolog Onkolog Opr. ...
Hastanedeki tuvalette unutulan tabanca kayboldu
YEREL HABERLER Hastanedeki tuvalette unutulan tabanca kayboldu
Terme'de pazarlar denetim altında
YEREL HABERLER Terme'de pazarlar denetim altında
Yangında hayvanları kurtarmak isterken hastanelik oldu
YEREL HABERLER Yangında hayvanları kurtarmak isterken hastanelik ...
Samsun'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
Çöp kamyonundan çıkan cesetle ilgili 7 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Çöp kamyonundan çıkan cesetle ilgili 7 kişiye gözaltı
Jandarmadan hayat kurtaran müdahale “Yardım edin” diye bağıran kadının çığlığına koşan jandarma, çocuğu kucağında hastaneye yetiştirdi
YEREL HABERLER Jandarmadan hayat kurtaran müdahale “Yardım edin” ...
Uyuşturucuyla yakalanan kardeşler adliyede
YEREL HABERLER Uyuşturucuyla yakalanan kardeşler adliyede
Gusto Giyim’den Safiye Soyman ve Faik Öztürk’lü açılış
YEREL HABERLER Gusto Giyim’den Safiye Soyman ve Faik Öztürk’lü ...
Samsun'da polisin kazara vurduğu genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Samsun'da polisin kazara vurduğu genç hayatını ...
SASKİ personeline ilk yardım eğitimi
YEREL HABERLER SASKİ personeline ilk yardım eğitimi
Dr. Öztürk: “3-6 yaş arasında sünnet sakıncalı”
YEREL HABERLER Dr. Öztürk: “3-6 yaş arasında sünnet sakıncalı”
Samsunlu kuaför çiftin sokak hayvanı sevgisi
YEREL HABERLER Samsunlu kuaför çiftin sokak hayvanı sevgisi
Okula kurulan kümesle öğrencilere hayvan sevgisi aşılanıyor
YEREL HABERLER Okula kurulan kümesle öğrencilere hayvan sevgisi ...
Kazada yaralanan traktör sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kazada yaralanan traktör sürücüsü hayatını kaybetti
Tarım öğretiminin 174. yılı
YEREL HABERLER Tarım öğretiminin 174. yılı
Bakanlık desteğinde kurulan ilk "Prototip Atölyesi" açıldı OMÜ Samsun Teknopark Prototip Atölyesi kapısını açtı
YEREL HABERLER Bakanlık desteğinde kurulan ilk "Prototip Atölyesi" ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X