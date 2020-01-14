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Samsun meclisinden önemli kararlar Millet Bahçesi’ne Samsunspor Anıtı yapılacak Atakum'daki AVM için ...

İHA

Samsun Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında Atakum'daki AVM ve Samsunspor Anıtı konuları karara bağlandı.

Samsun meclisinden önemli kararlar Millet Bahçesi’ne Samsunspor Anıtı yapılacak Atakum'daki AVM için karar verildi Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “Millet Bahçesi’ne ‘Samsunspor Anıtı’ yapılacak” “Komisyonda bekletip bu konuyu araştırmak üzere bir çalışma yapalım” Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci: “AVM hukuksuz ve kaçak inşaat statüsünde değil”

Samsun Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında Atakum’daki AVM ve Samsunspor Anıtı konuları karara bağlandı.
Büyükşehir Belediye Meclisi 2020 yılı Ocak ayı ikinci meclis toplantısı, Büyükşehir Meclis Toplantı Salonunda yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında yapılan toplantıda ilgili komisyonlardan havale edilen 34 gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Meclis toplantısında Atakum ilçesinde hizmete açılan CityMall AVM konusu ve Millet Bahçesi’ne yapılacak Samsunspor Anıtı konusu ele alındı. City Mall AVM konusunda Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e protokol imzalama yetkisi verme ve nazım imar planı değiştirme teklifi içeren maddelerin komisyonda bekletilmesi teklifi kabul edildi.
Tartışmalı AVM ile ilgili açıklama yapan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, konunun kendilerinin ve Büyükşehir Belediyesinin kucağına bırakılan bir sorun olduğunu ifade etti. Mustafa Demir ise yatırımla ilgili gündeme gelen ‘hukuksuzluk’ ifadelerinin çok ileri bir ifade olduğunu belirterek, “Bunu bugünkü meclis ve bugünkü yetkililerin hiç birisi hak etmiyor” diyerek açıklamalarda bulundu.
“İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Canik İlçe Belediye Sınırlarında Samsunspor Anıtı da Yapılmak Üzere Millet Bahçesi Alanı Kullanımı Oluşturulmasına İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi” oybirliği ile kabul edildi. Maddeyle ilgili İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarının raporu incelendi.

“Millet Bahçesi’ne ‘Samsunspor Anıtı’ yapılacak”
Samsunspor Anıtı hakkında açıklamalarda bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Samsunspor, ilimizde çok sevilen ve saygı duyulan bir markadır. Geçmişte 20 Ocak’ta da trafik kazasıyla büyük bir kayıpla karşılaştık. Tüm Türkiye bu kazada hayatını kaybeden futbol adamlarına üzüldüler. Biz bu durumu bir anıtlaşma noktasında hatıralarını kalıcı olacak bir çalışma ile bütünleştireceğiz. Ondokuz Mayıs Üniversitesinde görevli hocalarımız bir anıt projesi hazırladılar. Bu anıtı bu yılın 19 Mayıs’ına yetiştirebilir miyiz diye ya da şampiyonluk dönemine yetiştirebilir miyiz diye çaba içerisindeyiz. İnşallah şampiyonluk yolunda da emin adımlarla gidiyoruz. Yapacağımız anıt için Millet Bahçesi’nde ayrı bir alan oluşturacağız. Transit yolunun hemen kenarında şehre gelen gidenlerin hafızalarında kalacak şekilde ön planda olan bir çalışma olacak. Bu çalışmanın mevcut haline eklemeler de yapılabilir. Anıt, Samsun’a, Samsunsporumuza ve ülkemize hayırlı olur inşallah” dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili ve eski futbolcu olan Nihat Soğuk ise konu üzerine söz alarak planlanan mevcut anıtın daha da geliştirilerek anıtın etrafının zenginleştirilerek, o günün yaşanmışlıklarının dile getirilebileceğini ifade etti.

Başkan Deveci: “AVM hukuksuz ve kaçak inşaat statüsünde değil”
CityMall AVM’nin iskan ruhsatı verilmeden açıldığını hatırlatan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Kurumlar inşaat hızına yetişemediler. Orada inşaat ruhsatı mahkeme kararı ile iptal edildi ve ruhsatsız hale geldi. Neden? Atakum Belediye yetkisiz olduğu için. Kendi yetki alanına girmeyen bir inşaata inşaat ruhsatı verdiği için. Burada yetkili Büyükşehir Belediyesidir. Bu önceden görülebilir miydi? Görülürdü ama olmuş. Bu inşaatı hukuk dışına itmez. Hukuksuz ve kaçak inşaat statüsü kazandırmaz. Tabii ki Büyükşehir Belediyesi orada inşaat izni vermeyinceye kadar. Kaldı ki vermişler. Şimdi ise iskan ruhsatı aşamasındayız. Projesinde, imar durumunda, yapılan inşaatta aykırılık varsa, bunun giderilmesi, arayıp bulmamız gerekiyor” diye konuştu.

“Bu sorunu çözme görevi bizim”
Komisyon raporuna konu olan hisse devri ile alakalı da konuşan Başkan Deveci, şunları söyledi:
“Karşılıksız bağışlarda, meclis onayına ihtiyaç duyulmaz. Karşılıksız bir bağış olarak kabul etmek lazım. Orada bir inşaat yapılmış, 200 milyon liralık bir yatırım yapılmış. Süreç iyi yönetilmemiş ve kucağımızda hem Atakum hem de Büyükşehir Belediyesi olarak bir sorunla karşı karşıyayız. Bu sorunu çözme görevi bizim. Burada bir yatırım var. Meclise teklif ediyorum; bu kamuya kazandırılmış bir haktır, karşılıksız bir bağıştır. Komisyon raporunun meclis kararına gerek yoktur. Bu inşaatın bu noktaya gelmesine adım üzerinde çok spekülasyon yürütülen ama bu noktaya gelmesine bir kalemlik ve bir cümlelik katkısı olmayan Atakum Belediye Başkanı sıfatıyla bunu talep ediyorum.”

Başkan Demir: “Komisyonda bekletip bu konuyu araştırmak üzere bir çalışma yapalım”
Söz konusu AVM ve diğer yapılabilecek yatırımlar hakkında da konuşan Başkan Mustafa Demir, “Mahkeme kararından sonra konuyla ilgili dosya belediyemize geldiğinde inceledik. Firma yetkilisinin bir teklifi vardı ve hemen meclisin gündemine aldık. Protokol yapılmış deniliyor ancak böyle bir protokol yok. Bağış için protokol kararı gerekecekse, şimdi komisyonun aldığı kararla alınacak. Başkan Cemil Deveci’ye katılıyorum; bu problemi çözecek olan ilçe ve Büyükşehir Belediyesidir. Ruhsata aykırı ve emsalin dışında fazla bir inşaat yapılması söz konusudur. Yapım sırasında bunlara müdahale edilmeliydi ama bu süreçler geçmiş. Şimdi bu safhada yapılacak şey; komisyon çok güzel bir karar almış, olayı komisyonda bekletip bu konuyu araştırmak üzere bir çalışma yapalım. Bununla alakalı verilecek kararı, ilave bir meclis kararına gerek kalmadan meclis grup başkanlarımızla da görüşüp belediye yönetimi olarak uygulamaya koyabiliriz. Meclisten de karar almamız gerekiyorsa alabiliriz” şeklinde konuştu.

“Meclisimiz hukuksuz bir tavrın içerisinde olunmadı ve olunmaz”
AVM hakkındaki ‘hukuksuz’ haberlerine de değinen Başkan Demir, şunları kaydetti:
“Bu mecliste kamu vicdanını yaralayan hiç bir karar çıkmamıştır ve çıkmayacaktır. Burada bir defa ‘hukuksuzluk’ ifadesi çok ileri bir ifadedir. Bunu bugünkü meclis ve bugünkü yetkililerin hiç birisi hak etmiyor. Üstelik dışarıda bu işle hiç ilgisi olmayan, işin iç yüzünü bilemeyen kişiler tarafından bu ifade ediliyor. Bizim burada muhalefeti ve iktidarı ile hiç bir şekilde asla hukuksuz bir tavrın içerisinde olunmadı ve olunamaz. Bunu tüm meclis adına ifade ediyorum.”
Konuşmaların ardından ilgili madde, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilerek, komisyonda bekletilerek araştırılmasına karar verildi.
Bir sonraki meclisi toplantısı 10 Şubat’ta yapılacak.

SAMSUN

14 Ocak 2020 Salı

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