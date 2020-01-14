Cyber Anadolu 2. Etabı Samsun’da

Türkiye'nin dört bir yanındaki siber güvenlik ilgililerini yarıştıran ‘Cyber Anadolu'nun 2. etabında yer alan Samsun programı, 1316 Şubat’ta yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ve Siber Kümelenme organizasyonunda düzenlenen “Cyber Anadolu Siber Güvenlik CTF (Capture The Flag)” etkinliğinin 1.Etabı Elazığ, Zonguldak, Mersin ve İzmir’de düzenlenen Cyber Anadolu’nun 2. Etabı'nda yer alan Samsun programı, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi tarafından, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteği ve ev sahipliğinde 1316 Şubat’ta düzenlenecek.

4 gün boyunca "Web Uygulama GüvenliğiTemel Ağ GüvenliğiMachine Hacking ve Siber Tehdit İstihbaratı" eğitimlerinin ardından yapılacak CTF’te yarışan ve başarılı olan ilk 4 kişi, Haziran ayında gerçekleşecek CTF finalinde şehrinin takımında yer almaya ve diğer illerin takımlarıyla yarışmaya hak kazanacak.



Son başvuru tarihi 20 Ocak

Başvuru ve detaylı bilgi: www.cyberanadolu.com. Son başvuru tarihi 20 Ocak, online sınav 21 Ocak, kontenjan 30 kişi, eğitim tarihleri 1316 Şubat, CTF ise 16 Şubat.

13 Şubat Perşembe Temel Ağ Güvenliği: Yerel ağ güvenliği ve yapılandırması ile temel ağ güvenliği ve ağ katmanları üzerinde yapılan saldırı türleri ve önlemleri konu alan eğitim.

14 Şubat, Cuma Machine Hacking: İşletim sistemi seviyesinde ele geçirme tekniklerinin uygulandığı ve senaryo tabanlı aşamaların uygulandığı gerçek hayata dönük eğitim.

15 Şubat Cumartesi Web Uygulama Güvenliği: Web uygulama güvenliği eğitimi, web uygulamalarındaki temel güvenlik zafiyetlerinin nasıl ortaya çıktığı, saldırgan tarafından nasıl sömürüldüğü ve sömürülmemesi için ne gibi önlemler alınması gerektiğinin anlatıldığı eğitim.

16 Şubat Pazar Siber İstihbarat: Açık kaynak uygulamaları kullanılarak hedef sistem üzerinde iz, veri ve bilgi toplayarak bunları sınıflandırma ve siber istihbarat oluşturma amaçlanmakta.

SAMSUN 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:21

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