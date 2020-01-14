Fabrika için bilgilendirme toplantısı

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Çarşamba Şeker Fabrikasının yeniden üretime açılması ve çiftçilerin üretime başlamasıyla ilgili 19 Mayıs Ziraat Odası Başkanlığında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Bilgilendirme toplantısı Çarşamba Şeker Fabrikası Müdürü Akif Ulukaya tarafından yapıldı. Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, toplantı hakkında yaptığı değerlendirmede, “Şeker pancarı ekimi çiftçilere alternatif ürün olacaktır. Bölgemizin ekonomisine ve istihdama katkı sağlayacaktır. Emeği geçen herkese bütün üreticilerimiz adına teşekkür ederim” dedi.

SAMSUN 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:21

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