Kadın arkadaşını silahla vurup polise teslim oldu

Samsun'da bir kişi sokak ortasında kadın arkadaşını tabancayla bacağından vurarak yaraladıktan sonra polise teslim oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D.A. (41) isimli zanlı, kadın arkadaşı G.A.'yı (39) sokak ortasında tabancayla sol bacağından vurarak yaraladı. D.A. olay yerinden hızla kaçarak İlkadım Kaymakamlığı binası girişinde görevli polisin yanına giderek, "Kaymakamlığın arka sokağından bir kadını vurdum" dedi.

Gözaltına alınarak Gazi Polis Merkezine teslim edilen D.A., kadın arkadaşının yanında bulunan 4 kişi ile bir araçla gelip kendisine saldırdığını ve kadının kendisini itince bacağına doğru ateş açtığını söyledi.

Olayda yaralanan G.A. ise 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:21

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