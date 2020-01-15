Canik’te hızlı iletişim, hızlı çözüm

Yatırım ve hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini önde tutan Canik Belediyesi, ilçe halkına daha hızlı hizmet verebilmek için whatsapp hizmet hattını kullanıyor.

Canik Belediyesi Çözüm Merkezi tarafından aktif bir şekilde kullanılan whatsapp hizmet hattı ile sorunlar artık daha çabuk çözüme kavuşturuluyor. Vatandaşlardan gelen talepler ilgili birimlere sevk edilerek sorunlar kısa sürede çözülüyor. Whatsapp hizmet hattından Canik Belediyesine istek, şikâyet, öneri ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşların, 7/24 saat aktif olan 0505 160 55 90 numaralı hattı kullanabilecekleri belirtildi.



Sandıkçı: "Daha yaşanabilir Canik’i oluşturalım”

Birlikte yönetim anlayışıyla hizmet ettiklerini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Gelişen teknoloji ile birlikte iletişim artık çok daha kolay ve hızlı bir hale geldi. Akıllı telefonlar hayatımızın her alanında yer alıyor. Özellikle iletişim ve mesajlaşma uygulamalarının başında da whatsapp geliyor. 0505 160 55 90 numaralı whatsapp hizmet hattı ile vatandaşlarımızdan gelen istek, şikâyet, öneri ve talepleri çok hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz günün her vaktinde 7/24 bölgelerinde gördükleri sorunları, aksaklıkları bizimle paylaşsınlar. Gördükleri eksiklikleri bize çekip göndersinler. Bu yoldaki kaldırım olur, yoldaki çukur olur, temizlikle ilgili olur. Veya başka bir sorun olur. Görülen her eksikliği bizimle paylaşırlarsa bizlerde ilgili birimler aracılığı ile en kısa sürede bu eksiklikleri tamamlamış oluruz. Vatandaşlarımızın istek ve talepleri bizim için önemli. Bizlerin görevi onların yaşamlarını kolaylaştırmak. Bunun için gerekli ne varsa 7/24 yapma gayreti içindeyiz. Biz istiyoruz ki ilçemizi birlikte yönetelim. Sorunları birlikte çözüme kavuşturalım. Birlikte yönetim anlayışıyla çok daha yaşanabilir Canik’i oluşturalım” dedi.

SAMSUN 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:21

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