İLKEM’li öğrencilerden örnek davranış

İlkadım Belediyesi Eğitim Merkezleri(İLKEM) öğrencileri Çivril İlkokulunun minik öğrencilerini sevindirerek örnek bir davranışa imza attılar.

İLKEM öğrencileri tarafından hayata geçirilen yardım kampanyası ile kendi imkanları ile bir araya getirdikleri giyecek, kırtasiye ve oyuncakları Çivril İlkokulu öğrencilerine hediye ettiler. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın tahsis ettiği araç ile hediyeleri minik öğrencilere ulaştıran İLKEM’liler, bu amaçlarına destek olan Başkan Necattin Demirtaş’a teşekkür ettiler.



“Çocukların gülümsemesi bize ödül oldu”

İlkokul 1, 2 ve 3’üncü sınıf öğrencilerinin eğitim gördüğü Çivril İlkokulu öğrencileri ile bir araya gelerek hediyelerini veren Derebahçe İLKEM Üniversite Hazırlık Kursu öğrencileri, “Minik kardeşlerimizle bir arada olmak çok güzel. Onlara bir nebze de olsa faydamızın olduğunu bilmek bizler için de motivasyon kaynağı oldu. Bu düşüncemizi hayata geçirmemizde büyük desteği olan İlkadım Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş’a, belediye çalışanlarına ve hocalarımıza teşekkür ederiz. Burada birlikte geçirdiğimiz kısa zamanda ilkokula giden kardeşlerimizin gülümsemelerini görmek bizler için ödül oldu” dediler.



“Genç kursiyerlerimizi tebrik ederim”

İlkadım’ın büyük bir aile olduğunun altını çizen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Böylesi anlamlı, güzel ve örnek bir davranış için Derebahçe İLKEM öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ederim. İlkadım’da sıcak bir aile ortamını sağlamak için yaptığımız çalışmaların karşılığını bu şekilde almış oluyoruz. Bu büyük ailenin bir ferdi olmaktan ve bu ailenin refahına katkı sağlamaktan sonsuz bir mutluluk ve onur duyuyorum. İlkadım Belediyesi olarak hem bünyemizde hizmet veren eğitim kurumlarımızla hem de ilçemiz sınırlarında bulunan tüm okullarla birlikte daha güzel yarınlar için her yaştan öğrencilerimizin imkanlarını genişletmek için var gücümüzle çalışıyoruz ve bundan sonra da gençlerimiz ve çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

SAMSUN 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:21

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