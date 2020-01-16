Hayvanlara kötü muameleye 49 bin TL ceza Samsun’da av kurallarına uymayan avcılara 182 bin, hayvanlara kötü muamele yapanlara 49 bin TL ceza verildi 154 endemik bitki ve hayvan ile 382 omurgasız hayvan tespit edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hayvanlara kötü muameleye 49 bin TL ceza Samsun’da av kurallarına uymayan avcılara 182 bin, ...

İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun'da av kurallarına uymayan avcılara 182 bin TL, hayvanlara kötü muamele yapan 14 kişiye 49 bin TL idari idari para cezası verildi.

Hayvanlara kötü muameleye 49 bin TL ceza Samsun’da av kurallarına uymayan avcılara 182 bin, hayvanlara kötü muamele yapanlara 49 bin TL ceza verildi 154 endemik bitki ve hayvan ile 382 omurgasız hayvan tespit edildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun’da av kurallarına uymayan avcılara 182 bin TL, hayvanlara kötü muamele yapan 14 kişiye 49 bin TL idari idari para cezası verildi.
2020 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda her kurum kendi çalışmaları hakkında bilgi verdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü yetkilileri de 2019 yılında yapılan ve 2020 yılında yapılacak faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Yapılan sunumlarda 2019 yılında av kurallarına uymayan avcılara 182 bin TL, hayvanlara kötü muamele yapan 14 kişiye 49 bin TL idari idari para cezası verildiği, Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter Projesi kapsamında ise 154 endemik bitki ve hayvan ile 382 omurgasız hayvan tespit edildiği ifade edildi.

Samsun’da 154 endemik bitki ve hayvan var
Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter Projesi kapsamında Samsun’da bin 784 damarlı bitki (147 tanesi endemik), 51 memeli (1 tanesi endemik), 362 kuş, 29 balık (6 tanesi endemik), 12 sürüngen, 9 iki yaşamlı, 376 tohumsuz bitki ve 382 omurgasız hayvan türü tespit edildi.

Kaçak avcılara ve hayvanlara işkence yapanlara ağır para cezası
Av koruma ve kontrol çalışmaları kapsamında 2019 yılına kadar toplam bin 343 avcıya 890 bin 261 TL idari para cezası kesildi. 2019 yılında ise 134 kişiye 182 bin 962 TL idari para cezası verildi. Ayrıca 20092019 yılları arasında hayvanlara kötü muamele yapan 63 kişiye 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 308 bin 539 TL idari para cezası uygulandı. 2019 yılında ise 14 kişiye 49 bin 89 TL idari para cezası verildi.

SAMSUN

16 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:21
  • GÜNEŞ 07:51
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:15
  • AKŞAM 17:37
  • YATSI 19:02
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karapıçak: “Yıl sonu itibarıyla üye sayımızı yüzde 20 artırdık”
YEREL HABERLER Karapıçak: “Yıl sonu itibarıyla üye sayımızı yüzde 20 ...
Çocuklarda 'erken ergenlik' alarmı Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Figen Oltulu: "Fast food tarzı ve yapay endüstri ürünleri ile beslenme alışkanlıkları obeziteye neden olarak vücut yağ oranını artırıp erken ergenliğe neden olabilir”
YEREL HABERLER Çocuklarda 'erken ergenlik' alarmı Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Dr. ...
Öğrenciler hayatlarında ilk kez deniz gördü, bowling oynadı
YEREL HABERLER Öğrenciler hayatlarında ilk kez deniz gördü, bowling ...
Eğitim destekli uzlaşma okula yaradı Yaralama olayı tarafları okula 15 bin lira yardım yapma şartıyla uzlaştı
YEREL HABERLER Eğitim destekli uzlaşma okula yaradı Yaralama olayı ...
Yazmayı öğrenince ilk tebrik kartını emniyet genel müdürüne gönderdi, okuluna hediye yağdı
YEREL HABERLER Yazmayı öğrenince ilk tebrik kartını emniyet genel ...
Samsun'da Türkiye Narkotik Uygulaması
YEREL HABERLER Samsun'da Türkiye Narkotik Uygulaması
Ustalar kursiyerlerle buluşuyor
YEREL HABERLER Ustalar kursiyerlerle buluşuyor
Anne adaylarına ‘Gebelik Takibi ve Doğum Semineri’
YEREL HABERLER Anne adaylarına ‘Gebelik Takibi ve Doğum Semineri’
Dr. Günaydın: "Yarıyıl tatili sünnet için uygun zaman"
YEREL HABERLER Dr. Günaydın: "Yarıyıl tatili sünnet için uygun ...
AVM’de sömestir şenliği
YEREL HABERLER AVM’de sömestir şenliği
Teşhisi zor, tedavisi kolay ‘çölyak hastalığı’
YEREL HABERLER Teşhisi zor, tedavisi kolay ‘çölyak hastalığı’
Öğrencilere havacılık meslekleri tanıtıldı
YEREL HABERLER Öğrencilere havacılık meslekleri tanıtıldı
Samsunspor, Süper Lig'den 2 oyuncuyla anlaştı Burak Çalık ve Veli Çetin Samsunspor’da Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam: “Yükseklerde rüzgar sert eser, dikkatli olmalıyız” “16 tane final maçımız var” “Veli Çetin ve Burak Çalık ile 1,5 yıllığına anlaştık”
YEREL HABERLER Samsunspor, Süper Lig'den 2 oyuncuyla anlaştı Burak ...
Burak Çalık ve Veli Çetin Samsunspor'da
YEREL HABERLER Burak Çalık ve Veli Çetin Samsunspor'da
İLKEM’li öğrencilerden örnek davranış
YEREL HABERLER İLKEM’li öğrencilerden örnek davranış
Canik’te hızlı iletişim, hızlı çözüm
YEREL HABERLER Canik’te hızlı iletişim, hızlı çözüm
Rektör Aydın: “Meteoroloji Mühendisliği Bölümümüzü daha da geliştireceğiz”
YEREL HABERLER Rektör Aydın: “Meteoroloji Mühendisliği Bölümümüzü ...
Memurlar bordro yakıp ısındı
YEREL HABERLER Memurlar bordro yakıp ısındı
OMÜ’de 165 akademisyenin biniş heyecanı
YEREL HABERLER OMÜ’de 165 akademisyenin biniş heyecanı
Birlikte yaşadığı kadını sokakta bacağından vurdu
YEREL HABERLER Birlikte yaşadığı kadını sokakta bacağından vurdu
Samsun'da uyuşturucu suçundan aranan 13 şahıs gözaltında
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu suçundan aranan 13 şahıs ...
Samsun'da FETÖ'den 2 kişiye adli kontrol, 5 kişinin gözaltı süresi uzatıldı
YEREL HABERLER Samsun'da FETÖ'den 2 kişiye adli kontrol, 5 kişinin ...
Kadın arkadaşını silahla vurup polise teslim oldu
YEREL HABERLER Kadın arkadaşını silahla vurup polise teslim oldu
Samsun Kışlaspor'dan Türkiye'de bir ilk
YEREL HABERLER Samsun Kışlaspor'dan Türkiye'de bir ilk

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X