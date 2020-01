İlkadım’da Yaşar Doğu Konferansı

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın katkıları ile hazırlanan "Yaşar Doğu’nun Ölüm Yıl Dönümü Konferansı" Kışla Yaşardoğu İlkokulunda gerçekleştirildi.

Ölümünün 59. yıl dönümünde adının verildiği Kışla Yaşardoğu İlkokulunda Yazar Ahmet Seven tarafından sunulan konferans ile milli güreşçi Yaşar Doğu anıldı. İlkaokul öğrencilerinin milli sporcu Yaşar Doğu’yu yakından tanımasını amaçlayan konferansa İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Mırık, mahalle muhtarları, okul öğretmenleri ve öğrencileri katılırken konferans sonunda öğrencilere Yazar Ahmet Seven tarafından yazılan Türk Güreşinin Sembolü Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Yaşar Doğu adlı kitap hediye edildi.



“Çizgi değil gerçek kahraman”

Yaşar Doğu’yu Türk spor tarihine damga vurmuş, sadece spordaki başarıları değil kişiliği ile de dünyaya örnek olmuş bir sporcu olarak gençlere ve çocuklara daha iyi tanıtılması gerektiğini belirten Seven, “Yaşar Doğu yaşadığı dönem göz önünde bulundurularak değerlendirilmeli ve başarılarının büyüklüğü ona göre değerlendirilmelidir. Batılı ülkeler kurgu ve çizgi kahramanlar üreterek dünyaya tanıtırken bizler Yaşar Doğu gibi gerçek bir kahramanın yaşatılmasını sağlamalıyız. Sadece spordaki başarıları değil, ahlaki yapısı ile de bizlere ve gençlere çok şeyler öğreteceğini düşünüyorum. Bu nedenle geleceğimizin teminatı siz değerli öğrencilerimizin Yaşar Doğu’yu doğru öğrenmesi çok önemli” dedi.

Sporcunun yaşamından ve başarılarından örnekler vererek konferansı tamamlayan Yazar Ahmet Seven, bu organizasyonu sağlayan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

