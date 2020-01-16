Çarşamba Şeker Fabrikasının faaliyete geçmesi

Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Şeker Fabrikasının faaliyete geçmesi için ekimi yapılacak pancar ile ilgili Allı Mahallesi’nde yapılan toplantıya katıldı.

Şeker Fabrikasının faaliyete geçmesi için ekim yapılacak pancar ile ilgili toplantı Allı Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Şeker Fabrikası Müdürü Akif Ulukaya, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Akman ile diğer yetkililer ve 11 mahallenin üreticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda şeker pancarı dikme konusu görüşüldü.

SAMSUN 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:51

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:37

YATSI 19:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.