Yoldan çıkan kamyonet ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

"Ben Arda Turan, bana kulüp bul!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp, ağaca çarpan kamyonetteki Hüseyin Semiz hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında ÇarşambaAyvacık kara yolu Kemer Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hayrettin M. yönetimindeki 55 HK 014 plakalı ağaç yüklü kamyonet, kontrolden çıktı. Kamyonet, yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Hüseyin Semiz ve Hüseyin A, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Semiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



SAMSUN 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:51

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:37

YATSI 19:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.