Samsun’da fabrika yangını

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Samsun’un Tekkeköy ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı.

Yangın, saat 09.00 sıralarında sanayi bölgesinde bulunan ısı yalıtım ürünleri fabrikasında meydana geldi. Fabrikadan çıkan simsiyah dumanlar gökyüzünü kapladı.

Yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

SAMSUN 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:20

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