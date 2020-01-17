Çarşamba halinde yangın

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun’un Çarşamba ilçesi Kapalı SebzeMeyve Halinde bulunan bir iş yerinde gece saatlerinde yangın çıktı.

Olay, Çarşamba ilçesi Kapalı SebzeMeyve Halinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde SebzeMeyve Halindeki bir iş yerinde yangın çıktı. Çıkan yangına kısa sürede müdahalede bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, muhtemel bir tehlikeyi büyümeden engelledi. Yangın sonucu iş yerinde maddi zarar meydana geldi.

Yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

SAMSUN 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:51

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:38

YATSI 19:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.