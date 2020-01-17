Miniklerden görme engellilere beyaz baston

Samsun Bafra 29 Ekim İlkokulu öğrencileri Beyaz Baston Haftası etkinlikleri çerçevesinde Görme Engelliler Derneğine beyaz baston hediye ettiler.

29 Ekim İlkokulu öğrencileri, okul idaresi ve öğrenci velileri tarafından başlatılan Beyaz Baston Projesi’ne harçlıklarıyla destek verdiler. Proje kapsamında öğrenciler, okul müdür yardımcısı Orhan Kavgacı, öğretmenler Fatma Sert ve Tuncay Al Kiraz eşliğinde Bafra Görme Engelliler Derneğini ziyaret ederek 37 adet beyaz baston hediye ettiler.

Bafra Görme Engelliler Derneği Başkanı Mustafa kaplan, “Minik öğrencilerimizle birlikte olmak bizim için büyük bir mutluluk oldu. Böyle bir organizasyonu üstlenen okul yönetimine öğretmenlerine en büyük katkıyı sağlayan öğrencilere ve velilere hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

SAMSUN 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:20

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