Hayvansal atıklardan ‘biyogaz’ üretti Evini ‘biyogaz’la ısıtmaya başlayan çiftçi, kuracağı serayı da bununla ısıtacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hayvansal atıklardan ‘biyogaz’ üretti Evini ‘biyogaz’la ısıtmaya başlayan çiftçi, kuracağı serayı da ...

İHA

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir çiftçi, hayvansal atıklardan kendi imkanlarıyla biyogaz elde etti.

Hayvansal atıklardan ‘biyogaz’ üretti Evini ‘biyogaz’la ısıtmaya başlayan çiftçi, kuracağı serayı da bununla ısıtacak

Samsun’un Çarşamba ilçesinde bir çiftçi, hayvansal atıklardan kendi imkanlarıyla biyogaz elde etti.
Çarşamba ilçesine bağlı Karabahçe Mahallesi’nde ikamet eden 40 yaşındaki çiftçi Murat Mönün, baktığı 52 büyükbaş hayvandan elde edilen hayvansal atıklardan biyogaz üretme düşüncesini projeye dönüştürdü. Proje için Çarşamba Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden ve Çarşamba Ziraat Odasından destek alan Murat Mönün, hazırladığı proje Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından da desteklenmeye hak kazandı.

“Alternatif Enerji Kaynağı oluşturduk”
“Ülkeme Enerji Veriyorum Projesi” çerçevesinde çalışmalara başlayan çiftçi Murat Mönün, elde ettiği biyogaz ile arazisi içerisine kuracağı bin metrekarelik serayı kış şartlarında ısıtacak. Projesi hakkında bilgiler veren Murat Mönün, “2015 yılında DOKAP Projesi kapsamında proje hazırladık. 52 büyükbaş hayvan yetiştirmeye başladık. Daha sonra kendi imkânlarımla Biyogaz elde etmeyi düşündüm. Ciddi bir çalışma sonrası bunu başardım. Bu enerjiyi nasıl değerlendirebileceğimi düşündüm. Karabahçe Mahallemizi Güzelleştirme ve Yardımlaştırma Derneğimizle birlikte, elde edilen enerjiyi serada kullanmayı kararlaştırdık. Alternatif bir enerji üretimi yapmak amacıyla biz bu yola çıktık. Şuan yaptığımız projemize aralıksız sürdürüyoruz. Gaz silomuzun yapımını tamamladık. Buradan elde edeceğimiz biyogaz ile projenin kapsamını genişleteceğiz. Burada elde edilen gaz ile 80 litre suyu, 10 dakika da 90 dereceye çıkartabiliyoruz” dedi.
Mönün, yaptığı projenin benzerini ve ya aynısını civarda ve bölgede çokça araştırdığını aktararak, “Karadeniz’de kendim bu hususta araştırma yaptım. Araştırdığım kadarıyla bu bölgede bu işi yapan yok. Sadece bu işi yapan bazı belli başlı büyük firmalar var. Ben burada kendi imkanlarımla ürettiğim enerjiyi kendim kullandım. Bizim zaten amacımız vatandaşa örnek bir proje sağlamak. Bu şekilde hayvan gübresinden kendi imkanlarıyla ısı sağlayan bir firma yok. Biz ilk olduk. 10 büyükbaş hayvanı olan kendi ısısını kendi üretsin şeklinde bir projeyi duyurmak, bilinçlere yerleştirmek istiyoruz. Görmek isteyen, yapmayı düşünen vatandaşlara yardımcı olurum. Devletimizin destek vermesi halinde projemizi daha da büyüteceğiz inşallah" şeklinde konuştu.
Proje alanında incelemelerde bulunan Çarşamba Tarım ve Orman İlçe Müdürü Osman Akman, “Bu projemize başlangıcımız girişimci Murat Mönün arkadaşımızın bize müracaatıyla başladı. Böyle bir gaz elde ettiğini ve çalışmayı genişletmek istediğini aktardı. Gerçekten güzel bir çalışma yapmış kendi imkânlarıyla. Bizde nasıl destek verebileceğimizi araştırdık. Çarşamba Ovası, Karadeniz Bölgesi içerisinde örtü altı alanı olarak en fazla bir alana sahip bölge. Yani sera üretimimiz ciddi miktarda mevcut. Hayallerimizin arasında yer alan, ülkemizin içinde olması gereken çalışmalardan birisi olan kış döneminde yazlık sebzemeyve isteği üretme isteğimiz vardı. Bu düşünce kapsamında böyle bir projeyle hazırlarsak, nasıl bir destek elde edebilirizi düşündük. Mahallemizde Karabahçe Mahallesi Yardımlaşma ve Güzelleştirme Derneğimizle mevcuttu. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün derneklere yapmış olduğu hibeler ve destekler olduğunu öğrenmiştik. Bu aşamadan bir proje hazırlamayı düşündük. Projemiz 153 bin TL civarındaydı. Kabul edildi ancak 75 bin TL civarında bir ödenek bize gönderildi. Bu gönderilen ödenekle çalışmaya başlanıldı. Burada elde edilen ısı enerjisiyle, bu alanda yapılacak olan serada kış ayında yazlık sebze üretebileceğiz” bilgilerini verdi.
Kendine ait arazide biyogaz elde eden Mönün, ısı enerjisini evinde, mutfağında, ısıtmasında kullandığını aktararak, biyogazla elektrik enerjisini de elde etmek için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

SAMSUN

17 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:20
  • GÜNEŞ 07:51
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:16
  • AKŞAM 17:38
  • YATSI 19:03
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'daki vahşetin şüphelisi 12 Iraklı adliyede Adliyeye sevk edilenler arasında ölenin eşi de var
YEREL HABERLER Samsun'daki vahşetin şüphelisi 12 Iraklı ...
Fabrika yangınında facianın eşiğinden dönüldü Isı yalıtım fabrikası küle döndü
YEREL HABERLER Fabrika yangınında facianın eşiğinden dönüldü Isı ...
Miniklerden görme engellilere beyaz baston
YEREL HABERLER Miniklerden görme engellilere beyaz baston
Çarşamba halinde yangın
YEREL HABERLER Çarşamba halinde yangın
Samsun'da, plastik fabrikasında yangın (1)
YEREL HABERLER Samsun'da, plastik fabrikasında yangın (1)
Samsun’da fabrika yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Samsun’da fabrika yangını kontrol altına alındı
Samsun’da fabrika yangını
YEREL HABERLER Samsun’da fabrika yangını
Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti
Yoldan çıkan kamyonet ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Yoldan çıkan kamyonet ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Samsun'un “cazibe merkezlerine” 10 milyon TL hibe
YEREL HABERLER Samsun'un “cazibe merkezlerine” 10 milyon TL hibe
‘Sağlıklı Üret, Güvenle Tüket’
YEREL HABERLER ‘Sağlıklı Üret, Güvenle Tüket’
Mağazalardan hırsızlık yapan kadınlar serbest
YEREL HABERLER Mağazalardan hırsızlık yapan kadınlar serbest
Polisi kazara yaralayan şahsa adli kontrol
YEREL HABERLER Polisi kazara yaralayan şahsa adli kontrol
Samsunspor Veli Çetin ile sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Samsunspor Veli Çetin ile sözleşme imzaladı
Kendisine saldıran kadını silahla vuran şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Kendisine saldıran kadını silahla vuran şahıs ...
Deneyimlerini paylaştılar
YEREL HABERLER Deneyimlerini paylaştılar
Samsun'da 263 bin öğrenci karne heyecanı yaşayacak
YEREL HABERLER Samsun'da 263 bin öğrenci karne heyecanı yaşayacak
Çarşamba Şeker Fabrikasının faaliyete geçmesi
YEREL HABERLER Çarşamba Şeker Fabrikasının faaliyete geçmesi
Birlikte yaşadığı kadını sokakta bacağından vuran şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Birlikte yaşadığı kadını sokakta bacağından vuran ...
Odun yüklü kamyonet ağaca çarptı: 1’i ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Odun yüklü kamyonet ağaca çarptı: 1’i ağır 3 yaralı
Canik’ten ilçe sakinlerine 'hukuki' destek Sandıkçı: “Halkımızın her gününde yanındayız”
YEREL HABERLER Canik’ten ilçe sakinlerine 'hukuki' destek Sandıkçı: ...
Uzmanlardan velilere uyarı: “Karnen kötü, tatil yok demeyin”
YEREL HABERLER Uzmanlardan velilere uyarı: “Karnen kötü, tatil yok ...
İlkadım’da Yaşar Doğu Konferansı
YEREL HABERLER İlkadım’da Yaşar Doğu Konferansı
Sarıcaoğlu'ndan özel eğitime destek
YEREL HABERLER Sarıcaoğlu'ndan özel eğitime destek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X