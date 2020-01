Radyoda masal dinleme kültürü

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri toplumsal sorumluluk projesi kapsamında unutulmaya yüz tutmuş radyoda masal dinleme kültürünü yeniden çocuklarla buluşturdu.

Samsun’un Çarşamba ilçesi Anafartalar İlkokulu ile beraber yürütülen projede okul müdürü ve öğretmenler, çocuklar için masal seslendirdiler. "Size Bir Masalımız Var Çocuklar” isimli projenin Başkanı Nurdan Saygın, "Böyle güzel bir proje içerisinde yer aldığım için çok mutluyum. Her çocuk masalla büyümeli. Bizler de bu amaç doğrultusunda kendi masallarımızı çocuklara anlatıp dinlemesine vesile olarak unutulmaya yüz tutmuş kültürümüzü yeniden canlandırmayı hedefleyerek bu amaçlar doğrultusunda projeye başladık. Çocuklar sadece ailesinden değil, kaymakam, belediye başkanı, vali, milli eğitim müdürü, rektör, dekan, okul müdürü ve öğretmenlerin de kendilerinin dinlemiş olduğu masalları çocuklarla buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.



Her çocuk masallarla büyümeli

Proje kapsamında düşüncelerini ifade eden Samsun Çarşamba Anafartalar İlkokulu Müdürü İsa Kuru ise, "Çocuk eğitiminde masal, düş gücünün gelişmesine ufkunun açılmasına yardımcı olur. Kelime dağarcığını zenginleştirir ve kavram öğrenimini hızlandırır. Masallar çocukların korkularını giderir. Özlemlerini dile getirir, kişiliğini geliştirir, onlara güven verir, geleceğe olan umutlarını arttırır. Biz Çarşamba Anafartalar İlkokulu ailesi olarak ‘Size Bir Masalımız Var Çocuklar Projesi’ ile masalın çocuklar üzerinde ki etkisinden yola çıkarak, masalın bu büyülü gücünden yararlanmayı amaç edindik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, masal anlatıcılarının ses kayıtlarını yapacak, gerekli ses ve efektleri ekleyerek haftanın belirli gününde OMÜ Radyo da yayın yapacaklar" şeklinde konuştu.

Her Perşembe saat 21.00’de OMÜ Radyo’da gerçekleştirilen masal dinletisi çocukların okul dönemi sonlanana kadar devam edecek.

SAMSUN 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:51

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:38

YATSI 19:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.