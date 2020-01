Grip ile nezleyi karıştırmayın

Kış mevsimi ile birlikte grip ve soğuk algınlığı (nezle) vakalarında hızla artış gözleniyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Taner Kaya, özellikle grip salgınları konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Grip ve nezleye virüslerin sebep olduğunu belirten VM Medical Park Samsun Hastanesinden Uzman Dr. Taner Kaya, “İki hastalığı karıştırmamak lazım. Gripte yüksek ateş olur bununla birlikte yaygın vücut ağrısı ve baş ağrısı da görülebilir. Burun tıkanması, öksürük, hapşırma, boğaz ağrısı her iki hastalıkta da gözlemlenir. Grip, bronşit ve zatürre gibi ağır hastalıklara dönebilir. Fakat nezle en fazla sinüzite dönüşür. Nezle kendiliğinden iyileşir fakat grip antiviral tedavi ile iyileştirilir” diye konuştu.



Nezle en çok ellerden bulaşıyor

Soğuk algınlığına sebep olan virüs çeşidinin 200’den fazla olduğunu belirten Uzm. Dr. Taner Kaya sözlerini şöyle sürdürdü: “Nezleye yol açan virüsler en çok ellerden bulaşır. İyi yıkanmayan ellerimiz ile çevreye virüsü yayarız. Bu virüsler mendil üzerinde 1 saat, eller üzerinde 2 saat, katı ve sert yüzeylerde 72 saate kadar canlı kalabilirler. Eğer soğuk algınlığı mevcut ise istirahat, taze sebze meyve ve bol sıvı tüketimi gereklidir. Ağrı kesici, ateş düşürücü ilaçlar ve burun spreyleri kullanılabilir. Bulaşmayı önlemenin en iyi yolu ise iyi bir el temizliğidir.”



Neden grip salgını oluyor?

Uzman Dr. Taner Kaya, gribin nezle gibi virüs etkenli bir solunum yolu hastalığı olduğunu ifade ederek, “Etken virüs influenza isimli bir virüstür. İnfluenza virüsü: A,B ve C ismi ile 3 gruptur. A grubu virüs geçtiğimiz yıllarda kuş gribi, domuz gribi gibi isimler ile salgınlara yol açmıştır. A grubu influenza virüsü her yıl yapısını değiştirmekte ve salgınlara yol açmaktadır. Hastalığın etkileri 23 hafta sürer. Grip salgınının sebebi hava yolu ile bulaşması ve kısa süreli kuluçka süresidir. Üşüme, titreme, terleme, baş ağrısı, kas ve vücut ağrısı ve yüksek ateş belirtileridir. Burun akıntısı, baş dönmesi, öksürük ve boğaz ağrısı şikâyetleri de eklenebilir” diye konuştu.



Hayati riske bile yol açabilir

“Küçük çocuklar ve 65 yaş üzeri kişiler, şeker hastaları, astım ve kronik bronşit hastaları, böbrek hastaları, anne adayları ve bebekler riskli bireylerdir” diyen Uzm. Dr. Taner Kaya, gribin tüm solunum yollarını (burun, sinüs, kulak, boğaz ve akciğer) etkilediğini belirtti. Zatürreye (pnömoni) neden olarak ölümlere dahi yol açabileceğine dikkat çekti. Gripten korunmanın en etkili yolunun aşılanma olduğunu söyleyen Dr. Kaya, “Kapalı ortamlardan uzak durmalı, sigara içmemeli, soğukta kalıp bağışıklık sistemimizi zayıf düşürmemeliyiz. Antiviral tedavi ve ağrı kesici, ateş düşürücü ilaçlar ile grip tedavisi yapılmaktadır. Grip virüs kaynaklı bir hastalıktır ve antibiyotik ile düzelmez. Fakat grip ile beraber bakteriyel enfeksiyon da geçirebileceğimizi akılda bulundurmak gerekebilir. Bu sebeple grip olan hastalarımıza gerektiğinde antibiyotik tedavisi de verilmektedir” bilgilerini verdi.

