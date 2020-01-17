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Bu da karekodlu karne Karneyle teknolojiyi birleştiren okul

İHA

Samsun'da bir okulda karekodlu karne dağıtıldı.

Bu da karekodlu karne Karneyle teknolojiyi birleştiren okul

Samsun’da bir okulda karekodlu karne dağıtıldı.
Samsun’un Tekkeköy ilçesindeki 19 Mayıs Ortaokulunda birinci eğitimöğretim döneminin sonu nedeniyle verilen karnelerde karekod uygulaması kullanıldı. Türkiye genelinde okullarda bugün 20192020 eğitimöğretim yılının birinci dönemi sonu nedeniyle karne dağıtımı heyecanı yaşandı. Samsun’un Tekkeköy ilçesinde bulunan 19 Mayıs Ortaokulunda bu heyecan yapılan proje ile okulun 517 öğrencisi için bir sürprize dönüştü.
Bu dönem hazırlanan karnelerle teknolojiyi buluşturarak Samsun’da bir ilk imza atan okulda, karnelerin üzerine yerleştirilen karekod ile karne telaşı ve tatil heyecanı içindeki öğrenciler ve sabırlı bir bekleyiş içinde olan velilere interaktif bir mesaj ulaştırıldı. Akıllı telefonlara yüklenebilen bir karekod uygulaması ile karnelerin üzerinde yer alan kodu okutan öğrenci ve veliler bir internet sitesi üzerindeki okul müdürünün hazırladığı dönem sonu hakkındaki görüntülü mesaja ulaşabiliyor.
Bugün yapılan karne dağıtımı töreninde Tekkeköy Kaymakamı Edip Çakıcı ve Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yalçınkaya da okula gelerek uygulamayı yerinde gördü ve öğrencilere karne dağıtımı gerçekleştirdi.
Proje hakkında bilgi veren okulun rehber öğretmeni Esma Karaca, “Okulda öğrenci ve velilerimizin fazla internet kullandığını görüyoruz. Şu an herkesin elinde akıllı telefonlar var. Bu sebeple bir karekod uygulaması başlattık. Uygulamada velilerimiz ve öğrencilerimize bir mesaj vermek istedik. Öğrenci ve velilerimiz karekod uygulamasını okuttuklarında onlara güzel mesajlar verecek bir video ile karşılaşacak. Samsun’da bir ilk bu uygulama. Ciddi anlamda da dikkat çekti. Şu anda sadece tek bir konuşma var ancak ilerleyen zamanlarda farklı şekillerde karekod uygulamaları ile veli ve öğrencilerimize mesajlar göndermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Öğrencilere tavsiyeler veren Edip Çakıcı ise "Okulumuz teknolojiyi en iyi şekilde kullanıyor. Bu yönüyle güzel bir uygulama. Velilerimizde burada verilen mesajı dikkate almalarını temenni ediyoruz. Bütün öğrencilerimizin tatilde eğlenmelerini güzel vakit geçirmelerini istiyoruz. Dinlenmeleri ve bir yandan da eğitimlerini de aksatmamaları gerekir. Okumaya devam etmeliler. Okumakta dinlendiricidir. İnsanın ruhu ve zihnini geliştirir" sözlerini kullandı.
Karne dağıtımı öncesi öğrenci ve velilere uygulamayı nasıl kullanmaları gerektiği anlatıldı. Uygulama kullanılarak karne üzerindeki karekod okutuldu ve 19 Mayıs Ortaokulu Müdürü Mustafa Avcı’nın mesajı dinlendi.

SAMSUN

17 Ocak 2020 Cuma

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