Canik’te öğrencilerin karne sevinci

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 20192020 eğitimöğretim yılı yarıyıl tatili nedeniyle Hacı İsmail İlkokulunda öğrencilere karnelerini dağıttı.

Yurt genelinde tüm okullarda olduğu gibi Samsun’un Canik ilçesinde de öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Hacı İsmail İlkokulundaki karne dağıtım törenine katıldı. Öğrencilere karne dağıtan Başkan Sandıkçı, başarı diledi.



“Sizler Ülkemizin Geleceğisiniz”

Karne dağıtım programında öğrencilere nasihatlerde bulunan, yarıyıl tatilinin iyi değerlendirmesini gerektiğini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, “Öğrencilerimiz bugün sevinçli ve mutlular. Kısa da olsa bir tatil dönemi geçirecekler. Sevgili öğrencilerimiz, yarıyıl tatilinde iyi dinlenmelisiniz, ikinci döneme zinde ve dinlenmiş bir şekilde başlamalısınız. Bu 15 günlük kısa arada öğrendiklerinizi unutmamak için ders notlarınıza göz atmalısınız. Kitap okumayı ihmal etmeyiniz. Bizler ‘Başkanım Okulumda’ projemizde ilçemizde okulların tamamında siz öğretmen, öğrenci ve okul yönetimiyle sürekli birlikte istişare halindeyiz. Okullarımız için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Sizler ülkemizin geleceğisiniz. Sizlerin bilgili, donanımlı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler olarak geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için sürekli çalışıyoruz” dedi.

Karne alacak öğrencilerin ailelerine de uyarılarda bulunan Başkan Sandıkçı, “Çocuklarımıza kırık notları nedeniyle ceza uygulamayalım. Bunun ikinci dönemi de var. Çocuklarımızı anlamaya onlara destek olmaya, bir şekilde iletişim kurarak sorunlarının çözülmesinde yardımcı olmaya özen gösterelim. Annebaba olarak yalnızca olumsuzluklara odaklanmayalım. Not her şey değil. Çocuklarımızın güçlü yanlarını anlatarak destek olmaya çalışalım. Yavrularımız 15 günlük tatil süresince dinlensinler. Zinde bir şekilde ikinci döneme başlasınlar. Tüm öğrencilerimizi belediyemizin bünyesinde, Mevlana Eğitim, Kültür ve Yaşam Kampüsü içerisinde bulunan Oyuncak ve Tarih Müzelerimizi yarıyıl tatili boyunca ücretsiz olarak ziyarete bekliyoruz. Çocuklarımızın eğitiminde emeği geçen öğretmenlerimize, ailelerine, yardımcı personel arkadaşlarımıza, teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize de iyi tatiller diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilere karneleri dağıtıldı. Karne dağıtım programında ayrıca Canik Kaymakamı Mahmut Halal, okul müdürü Aydın Abanoz, okul yöneticileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

SAMSUN 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:20

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